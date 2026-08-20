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Главная Спорт Пономаренко назвал главную цель Динамо на сезон

Пономаренко назвал главную цель Динамо на сезон

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 13:36
Пономаренко рассказал о планах Динамо после победы над Колосом
Матвей Пономаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" Матвей Пономаренко заявил о намерении команды выиграть чемпионат Украины. Это произошло после победы над "Колосом" со счетом 2:1 в третьем туре УПЛ. Форвард открыл счет в матче, забив на 19-й минуте, а победный гол во втором тайме провел Владимир Бражко.

Для "Динамо" эта победа стала второй подряд в чемпионате, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВГРІ".

После 3 туров подопечные Игоря Костюка набрали 6 очков, проведя два матча, поскольку киевляне имеют игру в запасе. В предыдущем туре столичная команда обыграла "Верес" со счетом 2:1, а Пономаренко забил решающий гол с пенальти в компенсированное время. 

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко в атаке. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Пономаренко нацелен на чемпионство

Победа над "Колосом" позволила киевлянам продолжить чемпионскую гонку после неудачного выступления в еврокубках. Пономаренко проводит результативный отрезок: по данным УПЛ, его голевая серия в чемпионате Украины достигла шести матчей, в которых он забил шесть голов.

При этом форвард отметил, что команда не намерена зацикливаться на неудаче в еврокубках и будет двигаться дальше в национальном чемпионате. Следующий матч должен стать для "Динамо" возможностью продолжить победную серию и укрепить свои позиции в турнирной таблице. 

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спорт футбол Динамо УПЛ Матвей Пономаренко
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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