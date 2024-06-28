Пошкоджені спортивні бази в Україні - де тренуються спортсмени - новини України

Спорткомплекс "Локомотив" у Харкові. Фото: з відкритих джерел

Український спорт неабияк постраждав від ворожої агресії Росії, яка забирає життя спортсменів та нищить спортивну інфраструктуру по країні. І на відміну від житла, спортивні комплекси не відбудовують під час війни, але спортсмени продовжують готуватися до змагань.

Які втрати понесла Україна, на пресконференції розповіли представники Міністерства молоді та спорту, передає Новини.LIVE.

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Загибель спортсменів на війні

"З початку повномасштабної війни 3 000 спортсменів та тренерів взяли до рук зброю і пішли захищати нашу країну на передову. 479 з них сьогодні забрала війна", — сказав очільник міністерства Матвій Бідний.

Він додав, що дуже багато спортсменів втратили на війні своїх рідних, і це неабияк вплинуло на їхній моральний стан. Наприклад, мама легкоатлетки Катерини Табашник загинула під час ракетного обстрілу Харкова. Спортсменка Світлана Малькова втратила маму під час обстрілу Миколаєва.

"Або як молода спортсменка Яна Степаненко втратила ноги під час ракетного удару в Краматорську, але після того на протезах пробігла Бостонський марафон. Наші спортсмени продовжують боротися на всіх фронтах, навіть у таких умовах", — додав міністр.

Яна Степаненко на Бостонському марафоні. Фото: з відкритих джерел

Спортивна інфраструктура

"518 об'єктів Росія зруйнувала на теренах нашої Батьківщини. Я весь час, будучи професійним спортсменом, відчував нестачу спортивних споруд. І з приходом нового президента ми наче почали це будівництво і тільки стали радіти, що почали з'являтися спортивні комплекси, басейни, стадіони. Але тут замість того, що ми побудували, понесли в 10 разів більші втрати", — заявив віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олександр Крикун.

Пошкоджена спортивна інфраструктура через війну.

Фото: Новини.LIVE

Він назвав найбільш вагомі втрати спортивних об'єктів:

олімпійський спортивний центр “Чернігів”;

стадіон “Металург” Бахмутської міської ради;

фізкультурно-оздоровчий комплекс “Динамо”4

Державний центр олімпійської підготовки з біатлону тощо.

Нагадаємо, Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпійських іграх-2024 та в Паралімпійських іграх. Церемонія відкриття відбудеться 26 липня, самі змагання триватимуть з 27 липня по 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня та завершаться до 8 вересня.