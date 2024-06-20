Суспільне стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024

Париж готується до Олімпіади. Фото: Reuters

Суспільне став офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 та Паралімпійських ігор-2024. Україна раніше підтвердила свою участь.

Про це пише ua-football.

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Суспільний мовник стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також транслятором Паралімпійських ігор-2024.

Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпійських ігор-2024 та в Паралімпійських іграх.

Церемонія відкриття відбудеться 26 липня, самі змагання триватимуть з 27 липня по 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня та завершаться до 8 вересня.

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку, який відбудеться 24 липня, початок о 20:00.

Відомо, що 105 українських спортсменів вже отримали ліцензію на Олімпіаду-2024, на Паралімпіаду-2024 — 113 осіб.

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