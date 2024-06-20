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Суспільне покаже Олімпіаду-2024 — коли початок

20 червня 2024 17:14
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Суспільне стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024
Париж готується до Олімпіади. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Суспільне став офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024 та Паралімпійських ігор-2024. Україна раніше підтвердила свою участь. 

Про це пише ua-football.

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Суспільне покаже Олімпіаду-2024

Суспільний мовник стане офіційним транслятором Олімпійських ігор-2024, а також транслятором Паралімпійських ігор-2024.

Україна офіційно підтвердила свою участь в Олімпійських ігор-2024 та в Паралімпійських іграх.

Церемонія відкриття відбудеться 26 липня, самі змагання триватимуть з 27 липня по 11 серпня. Паралімпійські ігри розпочнуться 28 серпня та завершаться до 8 вересня.

Першою трансляцією з Парижа-2024 стане матч олімпійської збірної України з футболу проти Іраку, який відбудеться 24 липня, початок о 20:00.

Відомо, що 105 українських спортсменів вже отримали ліцензію на Олімпіаду-2024, на Паралімпіаду-2024 — 113 осіб.

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спорт
Україна
Олімпійські ігри
Париж
Олімпіада-2024
суспільне

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