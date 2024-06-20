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Суспільне покажет Олимпиаду-2024 — когда начало

20 июня 2024 17:14
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Суспільне станет официальным транслятором Олимпийских игр-2024
Париж готовится к Олимпиаде. Фото: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Суспільне стал официальным транслятором Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024. Украина раньше подтвердила свое участие.

Об этом пишет ua-football.

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Суспільне покажет Олимпиаду-2024

Суспільне станет официальным транслятором Олимпийских игр-2024, а также транслятором Паралимпийских игр-2024.

Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2024 и в Паралимпийских играх.

Церемония открытия состоится 26 июля, сами соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся к 8 сентября.

Первой трансляцией из Парижа-2024 станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака, который состоится 24 июля, в 20:00.

Известно, что 105 украинских спортсменов уже получили лицензию на Олимпиаду-2024, на Паралимпиаду-2024 — 113 человек.

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спорт
Украина
Олимпийские игры
Париж
Олимпиада-2024
суспільне

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