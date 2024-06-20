Париж готовится к Олимпиаде. Фото: Reuters

Суспільне стал официальным транслятором Олимпийских игр-2024 и Паралимпийских игр-2024. Украина раньше подтвердила свое участие.

Об этом пишет ua-football.

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Суспільне станет официальным транслятором Олимпийских игр-2024, а также транслятором Паралимпийских игр-2024.

Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2024 и в Паралимпийских играх.

Церемония открытия состоится 26 июля, сами соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся к 8 сентября.

Первой трансляцией из Парижа-2024 станет матч олимпийской сборной Украины по футболу против Ирака, который состоится 24 июля, в 20:00.

Известно, что 105 украинских спортсменов уже получили лицензию на Олимпиаду-2024, на Паралимпиаду-2024 — 113 человек.

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