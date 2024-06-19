Спортсмени можуть загинути від спеки під час Олімпіади-2024 у Парижі

Париж готується до Олімпійських ігор-2024. Фото: Reuters

На час проведення Олімпійських ігор у Парижі синоптики прогнозують аномальну спеку, тож спортсмени ризикують власним життям, беручи участь у турнірі. Потенційно вони можуть отримати тепловий удар та завдати шкоди своєму здоровʼю.

Про це йдеться у звіті Британської асоціації сталого спорту під назвою "Вогняні кільця", пише The Telegraph.

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Зазначається, що внаслідок аномальної спеки, яку прогнозують синоптики, спортсменам загрожує тепловий удар, що може призвести до ураження багатьох органів і навіть стати причиною летального результату.

Такий звіт вже є другим за останній місяць, в якому прогнозуються катастрофічні наслідки для спорту, якщо глобальне потепління вийде з-під контролю. У першому звіті йшлося про те, що стадіону "Кінгсхолм" у Глостері (однин з найбільших стадіонів у світі) загрожує "морське затоплення", якщо середня температура у світі підвищиться на два градуси за Цельсієм.

Автори звіту попереджають про те, що не можна ігнорувати загрозу аномальної спеки у Парижі, та закликають звернути увагу на прогнози синоптиків.

"Той факт, що Олімпійські ігри відбудуться в розпал літа, означає, що загроза руйнівної спеки є дуже реальною", — йдеться у звіті.

Крім цього, з попередженнями експертів погоджуються спортсмени та зазначають, що стурбовані цим питанням.

"Ми випробовуємо себе на межі можливостей, і якщо нам доводиться робити це в небезпечних умовах, я не думаю, що спортсмен буде стримуватися. Це не в ДНК спортсмена — зупинятися, і якщо умови занадто небезпечні, я вважаю, що існує ризик летального результату", — заявив зірка шотландського регбі-7 Джеймі Фарндейл.

Також відома плавчиня Ембер Кіган згадала про смерть американки Фреш Кріппен у 2010 році під час запливу на відкритій воді в ОАЕ.

"Ми всі заходимо у воду, знаючи, що люди померли від спеки. Це не те, з чим можна жартувати", — каже вона.

Автори звіту надали важливі рекомендації, щоб мати змогу уникнути небезпечних ситуацій:

розумне планування тренувань для уникнення екстремальної спеки;

забезпечення безпеки спортсменів та вболівальників за допомогою кращих планів регідратації та охолодження;

надання спортсменам можливості висловлюватися щодо зміни клімату;

посилення співпраці між спортивними органами та спортсменами в рамках кампаній з підвищення обізнаності про клімат;

переоцінка спонсорства викопних видів палива у спорті.

У звіті зазначається, що через декілька років проведення Олімпійських ігор стане неможливим через аномальну спеку.

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