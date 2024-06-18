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МОК хоче змінити декількох членів організації — що відомо

18 червня 2024 22:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського Комітету запропонував змінити 15 чинних членів
Президент МОК Томас Бах. Фото: olympics.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Виконавчий комітет Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) запропонував переобрати 15 чинних членів організації. Крім цього передбачається включення вісім нових членів до МОК.

Про це пише Tribuna.ua.

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Переобрання членів МОК

Відомо, що одним із 15 членів МОК, яких планують переобрати є і колишній голова НОК України та очільник Фонду солідарності МОК для України Сергій Бубка. 

До цього списку також потрапили посадовці: Томас Бах, Річард Керріон, Аніта ДеФранц, Гай Друт, Робін Мітчелл, Деніс Освальд, Принцеса Великої Британії Анна, Ніта Амбані, Саррі Ессая, Іво Ферріані, Аувіта Рапілла, Анант Сінх, Трішия Сміт та Карл Стосс.

Натомість до включення в МОК було запропоновано вісьмох кандидатів, серед яких Айя Медані, Сара Вокер, Паула Парето та Г'ю Робертсон. Ще троє — як кандидати, запропоновані через їхні функції в НОК: Дамарія Янг (президент Олімпійського комітету Панами), Джин Сайкс (США) та Ян Честермен (Австралія).

Інший кандидат пропонується через його функції у Міжнародній федерації — Йоган Еліаш (президент Міжнародної федерації лижного спорту).

Відомо, що 60-річний Бубка був вперше обраний до складу виконкому МОК у 2008 році.

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спорт
МОК
Томас Бах
Сергій Бубка
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