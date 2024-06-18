Україна запустила процес відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які підтримують війну

Париж готується до Олімпійських ігор. Фото ілюстративне: Reuters

Україна почала процес відсторонення від Олімпійських ігор-2024 спортсменів, які відкрито підтримують війну, Путіна та російську армію. Декільком "нейтральним" спортсменам не дозволили виступити на Іграх.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

"Нейтральні" спортсмени на Олімпіаді-2024

Центр протидії дезінформації спільно з Міністерством молоді та спорту та журналістом-розслідувачем медійного проєкту Watchers.Media Артемом Худолєєвим ініціювали процес відсторонення з Олімпіади-2024 спортсменів, які підтримують Росію.

Зазначається, що це стосується Владислава Ларіна, Тетяни Мініної та Максима Храмцова, які раніше підтримували Росію.

"Всього після першої хвилі перевірки МОК не допустив до змагань 17 "нейтральних" спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Росіяни не отримали жодної квоти у важкій атлетиці, а також МОК не допустив титулованих борців з Росії та Білорусі, які взяли участь у пропагандистських заходах Кремля", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває перевірка інших спортсменів.

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії.

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото.

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії.

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.