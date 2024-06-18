Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Олімпіада 2024 arrow Декількох "нейтральних" спортсменів відсторонили від Олімпійських ігор-2024 — деталі arrow

Декількох "нейтральних" спортсменів відсторонили від Олімпійських ігор-2024 — деталі

18 червня 2024 20:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор
Україна запустила процес відсторонення від Олімпійських ігор спортсменів, які підтримують війну
Париж готується до Олімпійських ігор. Фото ілюстративне: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергій Сом
Сергій Сом
Редактор

Україна почала процес відсторонення від Олімпійських ігор-2024 спортсменів, які відкрито підтримують війну, Путіна та російську армію. Декільком "нейтральним" спортсменам не дозволили виступити на Іграх. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Читайте також:

"Нейтральні" спортсмени на Олімпіаді-2024

Центр протидії дезінформації спільно з Міністерством молоді та спорту та журналістом-розслідувачем медійного проєкту Watchers.Media Артемом Худолєєвим ініціювали процес відсторонення з Олімпіади-2024 спортсменів, які підтримують Росію.

Зазначається, що це стосується Владислава Ларіна, Тетяни Мініної та Максима Храмцова, які раніше підтримували Росію. 

"Всього після першої хвилі перевірки МОК не допустив до змагань 17 "нейтральних" спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Росіяни не отримали жодної квоти у важкій атлетиці, а також МОК не допустив титулованих борців з Росії та Білорусі, які взяли участь у пропагандистських заходах Кремля", — йдеться у повідомленні. 

Наразі триває перевірка інших спортсменів. 

Нагадаємо, "Бенфіка" змінила ціну на Трубіна та збирається продати українця.

Забарний назвав чесну причину поразки збірної України від Румунії. 

Поразка України від Румунії подарувала багато цікавих мемів — фото. 

Футболісти збірної України виставили Реброва з роздягальні після поразки від Румунії. 

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Олімпіада-2024
війна
Олімпійські ігри
російські спортсмени

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор