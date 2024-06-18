Украина запустила процесс отстранения от Олимпийских игр поддерживающих войну спортсменов

Париж готовится к Олимпийским играм. Фото иллюстративное: Reuters

Украина начала процесс отстранения от Олимпийских игр-2024 спортсменов, которые открыто поддерживают войну, Путина и российскую армию. Нескольким "нейтральным" спортсменам не разрешили выступить на Играх.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Центр противодействия дезинформации совместно с Министерством молодежи и спорта и журналистом-расследователем медийного проекта Watchers.Media Артемом Худолеевым инициировали процесс отстранения от Олимпиады-2024 спортсменов, поддерживающих Россию.

Отмечается, что это касается Владислава Ларина, Татьяны Мининой и Максима Храмцова, ранее поддерживавших Россию.

"Всего после первой волны проверки МОК не допустил к соревнованиям 17 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Россияне не получили ни одной квоты в тяжелой атлетике, а также МОК не допустил титулованных борцов из России и Беларуси, принявших участие в пропагандистских мероприятиях Кремля", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка других спортсменов.

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