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Нескольких "нейтральных" спортсменов отстранили от Олимпийских игр-2024 — детали

18 июня 2024 20:20
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Украина запустила процесс отстранения от Олимпийских игр поддерживающих войну спортсменов
Париж готовится к Олимпийским играм. Фото иллюстративное: Reuters
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Украина начала процесс отстранения от Олимпийских игр-2024 спортсменов, которые открыто поддерживают войну, Путина и российскую армию. Нескольким "нейтральным" спортсменам не разрешили выступить на Играх.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Центр противодействия дезинформации совместно с Министерством молодежи и спорта и журналистом-расследователем медийного проекта Watchers.Media Артемом Худолеевым инициировали процесс отстранения от Олимпиады-2024 спортсменов, поддерживающих Россию.

Отмечается, что это касается Владислава Ларина, Татьяны Мининой и Максима Храмцова, ранее поддерживавших Россию.

"Всего после первой волны проверки МОК не допустил к соревнованиям 17 "нейтральных" спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Россияне не получили ни одной квоты в тяжелой атлетике, а также МОК не допустил титулованных борцов из России и Беларуси, принявших участие в пропагандистских мероприятиях Кремля", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет проверка других спортсменов.

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