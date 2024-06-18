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МОК хочет изменить нескольких членов организации — что известно

18 июня 2024 22:57
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор
Исполнительный комитет Международного Олимпийского Комитета предложил сменить 15 действующих членов
Президент МОК Томас Бах. Фото: olympics.com
442495b8-7bc2-4f21-0c98-07266624e700 - Сергей Сом
Сергей Сом
Редактор

Исполнительный комитет Международного Олимпийского Комитета (МОК) предложил переизбрать 15 действующих членов организации. Кроме этого, предполагается включение восемь новых членов в МОК.

Об этом пишет Tribuna.ua

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Переизбрание членов МОК

Известно, что одним из 15 членов МОК, которых планируют переизбрать, является и бывший глава НОК Украины и глава Фонда солидарности МОК для Украины Сергей Бубка.

В этот список также попали: Томас Бах, Ричард Керрион, Анита ДеФранц, Гай Друт, Робин Митчелл, Денис Освальд, Принцесса Великобритании Анна, Нита Амбани, Сарри Эссая, Иво Ферриани, Аувита Рапилла, Анант Синх, Анант Синх.

К включению в МОК было предложено восемь кандидатов, среди которых Айя Медани, Сара Уокер, Паула Парето и Хью Робертсон. Еще трое — в качестве кандидатов, предложенных через их функции в НОК: Дамария Янг (президент Олимпийского комитета Панамы), Джин Сайкс (США) и Ян Честермен (Австралия).

Другой кандидат предлагается через его функции в Международной федерации — Иоганн Элиаш (президент Международной федерации лыжного спорта).

Известно, что 60-летний Бубка впервые был избран в состав исполкома МОК в 2008 году.

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спорт
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Сергей Бубка
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