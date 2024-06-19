Спортсмены могут погибнуть от жары во время Олимпиады-2024 в Париже

Париж готовится к Олимпийским играм-2024. Фото: Reuters

На время проведения Олимпийских игр в Париже синоптики прогнозируют аномальную жару, поэтому спортсмены рискуют своей жизнью, участвуя в турнире. Потенциально они могут получить тепловой удар и нанести вред своему здоровью.

Об этом говорится в отчете Британской ассоциации устойчивого спорта под названием "Огненные кольца", пишет The Telegraph.

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Отмечается, что в результате аномальной жары, прогнозируемой синоптиками, спортсменам грозит тепловой удар, что может привести к поражению многих органов и даже стать причиной летального исхода.

Такой отчет уже второй за последний месяц, в котором прогнозируются катастрофические последствия для спорта, если глобальное потепление выйдет из-под контроля. В первом отчете говорилось, что стадиону "Кингсхолм" в Глостере (одном из крупнейших стадионов в мире) грозит "морское затопление", если средняя температура в мире повысится на два градуса по Цельсию.

Авторы отчета предупреждают, что нельзя игнорировать угрозу аномальной жары в Париже и призывают обратить внимание на прогнозы синоптиков.

"Тот факт, что Олимпийские игры состоятся в разгар лета, означает, что угроза разрушительной жары очень реальна", — говорится в отчете.

Кроме этого, с предупреждениями экспертов согласны спортсмены и отмечают, что обеспокоены этим вопросом.

"Мы испытываем себя на грани возможностей, и если нам приходится делать это в опасных условиях, я не думаю, что спортсмен будет сдерживаться. Это не в ДНК спортсмена — останавливаться, и если условия слишком опасны, я считаю, что существует риск летального исхода", — заявил звезда шотландского регби-7 Джейми Фарндейл.

Также известная пловчиха Эмбер Киган вспомнила о смерти американки Фреш Криппен в 2010 году во время заплыва на открытой воде в ОАЭ.

"Мы все заходим в воду, зная, что люди умерли от жары. Это не то, с чем можно шутить", — говорит она.

Авторы отчета предоставили важные рекомендации, чтобы избежать опасных ситуаций:

разумная планировка тренировок во избежание экстремальной жары;

обеспечение безопасности спортсменов и болельщиков с помощью лучших планов регидратации и охлаждения;

предоставление спортсменам возможности высказываться об изменении климата;

усиление сотрудничества между спортивными органами и спортсменами в рамках кампаний по повышению осведомленности о климате;

переоценка спонсорства ископаемых видов топлива в спорте.

В отчете отмечается, что через несколько лет проведение Олимпийских игр станет невозможным из-за аномальной жары.

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