Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Поврежденный комплекс "Динамо" и гибель тренеров на фронте — спортивные потери Украины из-за войны arrow

Поврежденный комплекс "Динамо" и гибель тренеров на фронте — спортивные потери Украины из-за войны

28 июня 2024 06:03
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Повреждены спортивные базы в Украине - где тренируются спортсмены - новости Украины
Спорткомплекс Локомотив в Харькове. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Украинский спорт изрядно пострадал от вражеской агрессии России, которая уносит жизни спортсменов и уничтожает спортивную инфраструктуру по стране. И в отличие от жилья, спортивные комплекты не отстраивают во время войны, но спортсмены продолжают готовиться к соревнованиям.

Какие потери понесла Украина, на пресс-конференции рассказали представители Министерства молодежи и спорта, передает Новини.LIVE. 

Читайте также:

Гибель спортсменов на войне

"С начала полномасштабной войны 3 000 спортсменов и тренеров взяли в руки оружие и пошли защищать нашу страну на передовую. 479 из них сегодня забрала война", — сказал глава министерства Матвей Бедный.

Он добавил, что очень многие спортсмены потеряли на войне своих родных, и это оказало большое влияние на их моральное состояние. К примеру, мама легкоатлетки Екатерины Табашник погибла во время ракетных обстрелов Харькова. Спортсменка Светлана Малькова потеряла маму во время обстрела Николаева.

"Или как молодая спортсменка Яна Степаненко потеряла ноги во время ракетного удара в Краматорске, но после этого на протезах пробежала Бостонский марафон. Наши спортсмены продолжают бороться на всех фронтах, даже в таких условиях", — добавил министр.

Яна Степаненко
Яна Степаненко на Бостонском марафоне. Фото: из открытых источников

Спортивная инфраструктура

"518 объектов Россия разрушила на территории нашей Родины. Я все время, будучи профессиональным спортсменом, испытывал нехватку спортивных сооружений. И с приходом нового президента мы как бы начали это строительство, и только стали радоваться, что начали появляться спортивные комплексы, бассейны, стадионы. Но здесь вместо того, что мы построили, понесли в 10 раз большие потери", — заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Александр Крикун.

Спортивная инфраструктура
Поврежденная спортивная инфраструктура из-за войны.
Фото: Новини.LIVE

Он назвал наиболее весомые потери по спортивным объектам:

  • олимпийский спортивный центр "Чернигов";
  • стадион "Металлург" Бахмутского городского совета;
  • физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо";
  • Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону и т.д.

Напомним, Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2024 и в Паралимпийских играх. Церемония открытия состоится 26 июля, сами соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся к 8 сентября.

спорт
Спортсмены в ВСУ
ракетный удар
спортсмены

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024