Повреждены спортивные базы в Украине - где тренируются спортсмены - новости Украины

Спорткомплекс Локомотив в Харькове. Фото: из открытых источников

Украинский спорт изрядно пострадал от вражеской агрессии России, которая уносит жизни спортсменов и уничтожает спортивную инфраструктуру по стране. И в отличие от жилья, спортивные комплекты не отстраивают во время войны, но спортсмены продолжают готовиться к соревнованиям.

Какие потери понесла Украина, на пресс-конференции рассказали представители Министерства молодежи и спорта, передает Новини.LIVE.

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Гибель спортсменов на войне

"С начала полномасштабной войны 3 000 спортсменов и тренеров взяли в руки оружие и пошли защищать нашу страну на передовую. 479 из них сегодня забрала война", — сказал глава министерства Матвей Бедный.

Он добавил, что очень многие спортсмены потеряли на войне своих родных, и это оказало большое влияние на их моральное состояние. К примеру, мама легкоатлетки Екатерины Табашник погибла во время ракетных обстрелов Харькова. Спортсменка Светлана Малькова потеряла маму во время обстрела Николаева.

"Или как молодая спортсменка Яна Степаненко потеряла ноги во время ракетного удара в Краматорске, но после этого на протезах пробежала Бостонский марафон. Наши спортсмены продолжают бороться на всех фронтах, даже в таких условиях", — добавил министр.

Яна Степаненко на Бостонском марафоне. Фото: из открытых источников

Спортивная инфраструктура

"518 объектов Россия разрушила на территории нашей Родины. Я все время, будучи профессиональным спортсменом, испытывал нехватку спортивных сооружений. И с приходом нового президента мы как бы начали это строительство, и только стали радоваться, что начали появляться спортивные комплексы, бассейны, стадионы. Но здесь вместо того, что мы построили, понесли в 10 раз большие потери", — заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Александр Крикун.

Поврежденная спортивная инфраструктура из-за войны.

Фото: Новини.LIVE

Он назвал наиболее весомые потери по спортивным объектам:

олимпийский спортивный центр "Чернигов";

стадион "Металлург" Бахмутского городского совета;

физкультурно-оздоровительный комплекс "Динамо";

Государственный центр олимпийской подготовки по биатлону и т.д.

Напомним, Украина официально подтвердила свое участие в Олимпийских играх-2024 и в Паралимпийских играх. Церемония открытия состоится 26 июля, сами соревнования пройдут с 27 июля по 11 августа. Паралимпийские игры начнутся 28 августа и завершатся к 8 сентября.