Динамо продовжило контракт із Костянтином Вівчаренком

Один із лідерів "Динамо" продовжив угоду з клубом: надовго залишиться у Києві
Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення продовжити контракт із лівим захисником команди Костянтином Вівчаренком. Сторони вже підписали нову угоду.
Цю інформацію підтвердив офіційний сайт біло-синіх.
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Деталі нового контракту Костянтина Вівчаренка із "Динамо" не розголошуються. Термін дії попередньої угоди 20-річного футболіста з клубом закінчувався влітку 2024 року.
Кар'єра молодого "динамівця"
Костянтин Вівчаренко є вихованцем "Динамо", він виступав за команди "біло-синіх" U19 та U21. Захисник уперше з'явився на полі у складі головної команди столичного клубу у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/2023.
Молодий футболіст зіграв кілька хвилин у Стамбулі проти місцевого "Фенербахче". Той поєдинок кияни виграли з рахунком 2:1, а сам Вівчаренко записав на свій рахунок результативну передачу.
Нинішнього сезону Костянтин Вівчаренко відіграв у складі "Динамо" 22 поєдинки у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.
Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.