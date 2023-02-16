Динамо продовжило контракт із Костянтином Вівчаренком

"Біло-сині" зберегли у складі перспективного гравця

Керівництво київського "Динамо" ухвалило рішення продовжити контракт із лівим захисником команди Костянтином Вівчаренком. Сторони вже підписали нову угоду.

Цю інформацію підтвердив офіційний сайт біло-синіх.

Деталі нового контракту Костянтина Вівчаренка із "Динамо" не розголошуються. Термін дії попередньої угоди 20-річного футболіста з клубом закінчувався влітку 2024 року.

Кар'єра молодого "динамівця"

Костянтин Вівчаренко є вихованцем "Динамо", він виступав за команди "біло-синіх" U19 та U21. Захисник уперше з'явився на полі у складі головної команди столичного клубу у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/2023.

Молодий футболіст зіграв кілька хвилин у Стамбулі проти місцевого "Фенербахче". Той поєдинок кияни виграли з рахунком 2:1, а сам Вівчаренко записав на свій рахунок результативну передачу.

Нинішнього сезону Костянтин Вівчаренко відіграв у складі "Динамо" 22 поєдинки у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі.

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