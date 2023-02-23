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"Я гарний спеціаліст": Хосеп Гвардіола відреагував на нічию "Ман Сіті" у Лейпцигу

23 лютого 2023 06:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Гвардіола похвалив себе після нічиєї Манчестер Сіті у 1/8 Ліги чемпіонів
"Городяни" не змогли виграти у Німеччині перший матч 1/8 Ліги чемпіонів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував нічию з німецьким "Лейпцигом" (1:1) у виїзному матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Наставник вважає, що його команда має високі шанси на вихід у чвертьфінал турніру, повідомляє Marca.

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Втрачена можливість

Хосеп Гвардіола не зробив у цьому матчі жодної заміни. На лаві запасних англійської команди весь матч просиділи такі футболісти, як Філ Фоден та Хуліан Альварес, які могли б посилити гру "Сіті".

"У кожного тренера є можливість зробити п'ять замін у матчі. Але це не означає, що кожного разу необхідно користуватися цим правилом. Вважаю, що я досить добрий тренер, щоб сам вирішувати, що треба робити", — заявив Хосеп Гвардіола.

Гвардіола не хотів програвати

Наставник залишився загалом задоволений грою своїх підопічних. Він нагадав, що через травми "Манчестер Сіті" не змогли допомогти відразу кілька футболістів.

"Лейпциг" багато в чому зіграв краще, ніж "Манчестер Сіті". Це дуже швидка команда, ми не могли конкурувати з німцями. Мабуть, крім Уокера та Холанда.

Нам треба контролювати ситуацію, як було у першому таймі. Ми мали моменти з нізвідки, наші стандартні положення були близькі до того, щоб дати нам перевагу в кілька м'ячів. Але взагалі я не мав великих очікувань від цього матчу. Я не думав про те, щоб вийти та виграти з рахунком 4:0. Не хотілося програвати у Лейпцигу, будь-який інший результат був прийнятним", — заявив Хосеп Гвардіола.

Фахівець нагадаємо, що попереду матч-відповідь, який пройде в Манчестері 14 березня. У ньому і буде вирішено долю путівки до чвертьфіналу.

Нагадаємо, у паралельному поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" обіграв у Мілані "Порту" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив бельгієць Ромелу Лукаку.

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