Гвардіола похвалив себе після нічиєї Манчестер Сіті у 1/8 Ліги чемпіонів

"Городяни" не змогли виграти у Німеччині перший матч 1/8 Ліги чемпіонів

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував нічию з німецьким "Лейпцигом" (1:1) у виїзному матчі 1/8 Ліги чемпіонів.

Наставник вважає, що його команда має високі шанси на вихід у чвертьфінал турніру, повідомляє Marca.

"Манчестер Сіті" першим відкрив рахунок на полі "Лейпцига", але підопічні Марко Розе краще провели другий тайм та зуміли уникнути поразки.

All to play for в 2nd leg. Thank you to all our traveling fans 🔵 #mancity #UCL pic.twitter.com/pmMAITgpg2 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 22, 2023

Втрачена можливість

Хосеп Гвардіола не зробив у цьому матчі жодної заміни. На лаві запасних англійської команди весь матч просиділи такі футболісти, як Філ Фоден та Хуліан Альварес, які могли б посилити гру "Сіті".

"У кожного тренера є можливість зробити п'ять замін у матчі. Але це не означає, що кожного разу необхідно користуватися цим правилом. Вважаю, що я досить добрий тренер, щоб сам вирішувати, що треба робити", — заявив Хосеп Гвардіола.

Гвардіола не хотів програвати

Наставник залишився загалом задоволений грою своїх підопічних. Він нагадав, що через травми "Манчестер Сіті" не змогли допомогти відразу кілька футболістів.

"Лейпциг" багато в чому зіграв краще, ніж "Манчестер Сіті". Це дуже швидка команда, ми не могли конкурувати з німцями. Мабуть, крім Уокера та Холанда.

Нам треба контролювати ситуацію, як було у першому таймі. Ми мали моменти з нізвідки, наші стандартні положення були близькі до того, щоб дати нам перевагу в кілька м'ячів. Але взагалі я не мав великих очікувань від цього матчу. Я не думав про те, щоб вийти та виграти з рахунком 4:0. Не хотілося програвати у Лейпцигу, будь-який інший результат був прийнятним", — заявив Хосеп Гвардіола.

Фахівець нагадаємо, що попереду матч-відповідь, який пройде в Манчестері 14 березня. У ньому і буде вирішено долю путівки до чвертьфіналу.

Нагадаємо, у паралельному поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів "Інтер" обіграв у Мілані "Порту" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив бельгієць Ромелу Лукаку.