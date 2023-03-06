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"Усім українцям, які борються та гинуть": Марта Костюк виграла свій перший титул WTA

6 березня 2023 08:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Марта Костюк виграла свій перший титул WTA
Українка перемогла тенісистку з держави-окупанта у фіналі
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перша ракетка України Марта Костюк виграла свій перший одиночний трофей WTA в американському Остіні. У фіналі вона здобула впевнену перемогу над росіянкою Варварою Грачовою у двох сетах із рахунком 6:3 і 7:5 відповідно.

Подробиці фіналу та коментарі переможниці у матеріалі Новини.LIVE.

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Варто зазначити, що для Костюк це дебютний одиночний титул у професійній кар'єрі. Це був шостий матч проти Варвари Грачової та четверта перемога. Для суперниці, до речі, це також був дебют у фіналах.

Матч тривав одну годину і тридцять дві хвилини. За цей час українська тенісистка не зробила жодного ейсу, припустилася 9 подвійних помилок і реалізувала 1/6 брейк-поїнтів.

У першому сеті Марта Костюк виграла лише один гейм на своїй подачі (шостий) і цього вистачило, щоби довести партію до перемоги. У другому сеті українка поступалася 3:5, але виграла чотири гейми поспіль, відігравши один сетбол на прийомі.

Церемонію нагородження Марта Костюк розпочала зі слів "Слава Україні".

 "У положенні, в якому я перебуваю зараз, виграти цей титул особливо важливо. Я хочу присвятити цей титул Україні та всім нашим людям, які зараз борються та гинуть... Очевидно, що це дуже особливий момент", – додала 20-річна українка.

Зазначимо, що Марта Костюк після перемоги над росіянкою Варварою Грачовою у фінальному поєдинку не стала тиснути їй руку і відмовилася від традиційної спільної фотосесії з нагородами.

На шляху до фіналу українка здолала Далму Галфі (Угорщина) 7:5, 6:1, Медісон Бренгл (США) 6:3, 3:6, 6:0, Анну-Лєну Фрідсам (Німеччина) 7:6(6), 6:2 та Даніель Коллінс (США) 6:4, 6:3.

Перемога в Остіні приносить Марті Костюк $34,280 призових та 280 рейтингових очок. З понеділка вона вперше піднялась на 40 місце в рейтингу WTA.

Бронзова призерка Олімпійських ігор Ярослава Магучіх захистила чемпіонський титул у стрибках у висоту на Євро-2023 з легкої атлетики у приміщенні, що проходить у Стамбулі. Ще одна українська легкоатлетка потрапила на третю сходинку п’єдесталу.

У матчі 26-го туру французької Ліги 1 "Марсель" здобув важливу виїзну перемогу над "Ренном". Руслан Маліновський розпочав цю зустріч на лаві запасних.

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