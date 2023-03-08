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"Ви б бачили, що відбувалось у роздягальні": тренер Мудрика розповів про перемогу над "Боруссією"

8 березня 2023 06:56
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Грем Поттер назвав головну причину виходу Челсі до 1/4 Ліги чемпіонів
"Челсі" став однією з восьми найкращих команд Європи в сезоні
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Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував вихід своєї команди до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 "сині" обіграли дортмундську "Боруссію" з рахунком 2:0, нагадує BBC.

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Попри поразку в Дортмунді з рахунком 0:1, "Челсі" зумів пробитися до наступної стадії плей-офф Ліги чемпіонів. Лондонці здобули другу перемогу поспіль і не пропустили у двох матчах жодного гола.

"Челсі" виконав встановлення тренера

Грем Поттер наголосив на характері футболістів "Челсі", які зломили опір суперника й атакували до самого фінального свистка. Наставник вважає, що його команда покращує якість гри у кожному матчі.

"Кінець зустрічі вийшов нервовим та емоційним, але ми заслужили на цю перемогу. Я радію за хлопців, їм був необхідний такий результат. У роздягальні невимовна атмосфера. Ми виплеснули всі почуття, які накопичилися за останні місяці", — розповів Грем Поттер.

"Челсі" готувався до будь-якого розвитку подій

Наставник "Челсі" готував команду до серії пенальті, оскільки не можна було виключати такий розвиток подій. Однак він радий тому, що до цього не дійшло.

"Це взагалі не моя тема — серія пенальті. Я знімаю капелюх перед кожним футболістом, який виконує одинадцятиметрові удари.

На щастя вдалося перемогти без серії пенальті. Ми чинили на суперника тиск і отримали підтримку з боку вболівальників. Це нелегко було зробити, бо нам протистояла сильна та впевнена команда. Я дякую кожному футболісту за внесок у цю перемогу", — заявив Грем Поттер.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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