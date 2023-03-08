Сергій Ребров розповів, що чекає на збірну України з футболу

"Не все залежить від мене": Ребров розповів, що чекає на збірну України з футболу
Сергій Ребров прокоментував інформацію про переговори з Українською Асоціацією футболу (УАФ) щодо роботи у національній збірній країни.
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48-річний Сергій Ребров з повагою ставиться до зобов'язань, які він дав керівництву Аль-Айна, його контракт з клубом з ОАЕ закінчується наприкінці червня 2023 року, а до того часу наставник не хоче говорити про гіпотетичну можливість очолити збірну України.
Контракт в ОАЕ
Ребров нагадав, що незадовго до терміну закінчення угоди він матиме можливість вести переговори з потенційними роботодавцями. Але з поваги до керівництва Аль-Айна він не хоче коментувати цю інформацію.
"Так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися в жодному клубі, де я працював раніше. І тому з мого боку таке ставлення до "Аль-Айну". Я радий, що працюю тут і зосереджений на цьому проєкті. Тому жодних коментарів з приводу збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі, і з ким співпрацювати", — розповів Сергій Ребров.
Confirmed! @Alainfcae will play against @AlWaslSC Home & Away в President's Cup Semi-Final #alainclub pic.twitter.com/qe5l2x79Ge- Al Ain FC (@alainfcae_en) March 7, 2023
Чи працюватиме Ребров зі збірною України?
Наставник розповів, що через специфіку роботи в ОАЕ не підписав із "Аль-Айном" довгостроковий контракт. Його угода з клубом продовжується у міру досягнення певних цілей. При цьому Ребров не приховував того, що мріє попрацювати зі збірною України.
"Ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься лише після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації", — пояснив Сергій Ребров.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".