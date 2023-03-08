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"Не все залежить від мене": Ребров розповів, що чекає на збірну України з футболу

8 березня 2023 08:26
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Сергій Ребров розповів, що чекає на збірну України з футболу
Український наставник все ще мріє попрацювати у національній команді
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Сергій Ребров прокоментував інформацію про переговори з Українською Асоціацією футболу (УАФ) щодо роботи у національній збірній країни.

Наставник пов'язаний контрактом до літа з клубом "Аль-Айн" з ОАЕ, нагадує Dynamo.kiev.ua.

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48-річний Сергій Ребров з повагою ставиться до зобов'язань, які він дав керівництву Аль-Айна, його контракт з клубом з ОАЕ закінчується наприкінці червня 2023 року, а до того часу наставник не хоче говорити про гіпотетичну можливість очолити збірну України.

Сергій Ребров

Контракт в ОАЕ

Ребров нагадав, що незадовго до терміну закінчення угоди він матиме можливість вести переговори з потенційними роботодавцями. Але з поваги до керівництва Аль-Айна він не хоче коментувати цю інформацію.

"Так, як до мене ставляться тут, до мене не ставилися в жодному клубі, де я працював раніше. І тому з мого боку таке ставлення до "Аль-Айну". Я радий, що працюю тут і зосереджений на цьому проєкті. Тому жодних коментарів з приводу збірної України я і не давав. Коли закінчиться мій контракт, я матиму право вирішувати, що мені робити далі, і з ким співпрацювати", — розповів Сергій Ребров.

Чи працюватиме Ребров зі збірною України?

Наставник розповів, що через специфіку роботи в ОАЕ не підписав із "Аль-Айном" довгостроковий контракт. Його угода з клубом продовжується у міру досягнення певних цілей. При цьому Ребров не приховував того, що мріє попрацювати зі збірною України.

"Ніколи не приховував свого бажання працювати з головною командою нашої країни. Це бажання є в мене і зараз. Але все вирішуватиметься лише після закінчення мого контракту з "Аль-Айном". Тим більше, що все залежить не тільки від мене, а ще від УАФ, від рішення Конгресу цієї організації", — пояснив Сергій Ребров.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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