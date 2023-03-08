Спортсмен з Бердянська встановив світовий рекорд з пауерліфтингу

Спортсмен з однією рукою з Бердянська встановив світовий рекорд з пауерліфтингу
Спортсмен із Бердянська Володимир Мойсей встановив унікальне особисте досягнення. Він взяв участь в Arnold Sports Festival-2023 став автором феноменального рекорду.
Український пауерліфтер займається спортом попри відсутність однієї руки, повідомляє у Twitter "Бердянськ Online".
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Новий рекорд бердянця
2021 року Володимир Мойсей потрапив до Книги Рекордів Гіннесса України, піднявши однією рукою штангу на 260 кг. Через два роки в американському Коламбусі він довів, що залишається найсильнішим адаптивним спортсменом України.
"Я так радий, що міг встановити світовий рекорд на такій розкішній сцені в США! Без підтримки я б не зумів цього досягти. Дякую своїй родині, своєму тренеру Сергію Конюшку та Василю Вірастюку за мотивацію!
Я дякую чудовій організації, яка для мене як сім'я Orphan's Promise. Я дякую своїм батькам, які дали мені путівку в життя. Для мене такі виступи — це підтримка наших воїнів та всіх українців.
Не дивися на обставини, вони завжди чекають якогось свого часу чи можливостей, я завжди дивлюся на Творця життя, знаю, що Він любить кожного з нас і завжди підтримає у скрутну годину", — розповів Володимир Мойсей.
Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".
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