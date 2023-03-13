Маліновський врятував Марсель і став одним із найкращих гравців матчу
У матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти.
Зустріч завершилася образливою для господарів нічиєї поля з рахунком 2:2, повідомляють Новини.LIVE.
-
В Україні з листопада можуть ввести нові штрафи для водіїв
-
На Харківщині судитимуть жінку, яка забруднювала довкілля: що їй загрожує
-
Україна стала третім у світі імпортером зброї
-
Супермоделі у відвертих сукнях, Шерон Стоун в жовтому: образи зірок на афтепаті "Оскар-2023"
-
"Шахтар" запропонував безкоштовно транслювати матчі чемпіонату України
-
ЗМІ дізналися, що Сі Цзіньпін відвідає росію уже наступного тижня
-
Сотні мігрантів намагаються прорватися до США з Мексики: яка причина
-
Вибухи на Одещині: піротехніки знищать мінометну міну
-
На Вінниччині СБУ затримала херсонського колаборанта, який тікав до Придністров'я
-
Офіс омбудсмена України повідомив про знайдених дітей під час війни на сході України
Складна гра для "Марселя"
Команда Ігора Тудора повела у рахунку на початку другого тайму, а за деякий час Алексіс Санчес забив ще один гол за "Марсель". Проте гості відіграли наприкінці поєдинку завдяки дублю Аолу, який відзначився з інтервалом за хвилину.
𝑵𝒛𝒂𝒎𝒃𝒆 𝒚𝒂 𝒎𝒖𝒌𝒊𝒆́ ! 🇨🇩✨ #OMRCSA pic.twitter.com/kCTpx5nPxc— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 12, 2023
Руслан Маліновський провів черговий добрий матч за "Марсель". Він провів на полі 81 хвилину і завдав по воротах суперника три удари (з них два повз). Також українець зробив три вдалі обведення, 54 торкання м'яча, віддав 22 точні передачі з 32 (69%), виграв дві верхові дуелі з чотирьох, заробив три фоли, один раз виніс м'яч і тричі його відібрав.
Оцінки за матч
На 63 хвилині поєдинку на полі з'явився інший українець. Едуард Соболь з'явився на заміну у складі "Страсбура". Він відіграв 28 хвилин. Футболіст один раз порушив правила, зробив 17 дотиків м'яча та віддав 15 точних передач із 15 (100%).
Руслан Маліновський отримав одну з найкращих оцінок у складі "Марселя" — 7,5. Стільки ж одержав захисник Шансель Мбемба. Найкращим у складі господарів поля визнано Алексіса Санчеса — 8,2.
Едуард Соболь став одним із найгірших у складі "Страсбура" — 6,0. Найкращим гравцем гостей визнано автора дубля Жан-Ед Ахолу — 8,9.
Нагадаємо, минулими вихідними Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та зробив першу гольову дію за сім матчів у "Челсі".