Шахтар запропонував безплатно транслювати матчі чемпіонату України

"Шахтар" запропонував безкоштовно транслювати матчі чемпіонату України
Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін прокоментував ситуацію з єдиним пулом у Прем'єр-лізі (УПЛ).
Футбольний чиновник запропонував свій варіант розв'язання важливого питання в інтерв'ю Tribuna.
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У чемпіонаті України досі немає єдиного телевізійного пулу. Це призвело до того, що глядачі не можуть побачити у прямій трансляції частину матчів.
Гендиректор "гірників" Сергій Палкін згадав про цю проблему і пояснив, чому важливо якнайшвидше розв'язувати питання з єдиним пулом.
"Коли ти щось критикуєш, потрібно розуміти, до чого ти хочеш прийти. Незалежно від того, хто стоїть на чолі УАФ, питання в тому, що ми хочемо досягти. На мою думку, ми повинні думати про український футбол. Ми, як клуби, повинні думати про Прем'єр-лігу", — розповів Сергій Палкін.
Що пропонує "Шахтар"?
Генеральний директор "Шахтаря" зазначив, що його клуб нікого не критикує. "Гірники" зайняті сприянням у пошуках рішення, яке буде вигідне всім сторонам.
"Шістнадцять клубів уже десятки років не можуть домовитися, щоб створити єдиний пул. Постійно перебувати хтось, хто постійно знаходить якусь висмоктану з пальця причину і руйнує всю систему. Ми між собою домовитися не можемо.
Я вже казав. Створімо пул, зробимо продакшн і показуватимемо матчі на YouTube безплатно під час війни. І закінчимо цю тему. Але в нас хоча б буде пул і єдиний продукт", — пояснив Сергій Палкін.
Нагадаємо, у матчі 23 туру французької Ліги 1 "Марсель" прийняв "Страсбур". У цьому поєдинку на полі з'явилися відразу два українські футболісти.