Тренер Чезаре Пранделлі несподівано завершив кар'єру

Фахівець назвав причину, яка спонукала його піти з футболу

Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі офіційно оголосив про завершення кар'єри. Досвідчений фахівець уже кілька років не працює.

Пранделлі відкидає нові пропозиції від клубів, повідомляє Radio 1.

Останнім клубом у кар'єрі 65-річного Чезаре Пранделлі стала італійська "Фіорентина", з якої він пішов протягом сезону 2020/2021. Тренер зізнався, що останніми роками хоче проводити весь свій час із сім'єю і не має бажання повертатися до роботи.

"Я добре почуваюся, все інше для мене не має значення. Деякі пропозиції надходили, але єдина лава, про яку я мрію — у парку, на якій можна проводити час з онуками. Моя тренерська кар'єра закінчилася. Я хочу просто насолоджуватися життям", — розповів Чезаре Пранделлі.

Найкращі досягнення Пранделлі

Як футболіст Пранделлі вигравав Кубок європейських чемпіонів у складі "Ювентуса" в сезоні 1984/1985. Чезаре завершив кар'єру гравця 1990 року в "Аталанті".

У Бергамо розпочалася його тренерська кар'єра. Найвищою її точкою стала робота зі збірною Італії з 2010 до 2014 року. Пранделлі довів "скуадру адзурру" до фіналу чемпіонату Європи 2012 року.

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