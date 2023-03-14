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Відомий італійський тренер несподівано завершив кар'єру

14 березня 2023 09:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер Чезаре Пранделлі несподівано завершив кар'єру
Фахівець назвав причину, яка спонукала його піти з футболу
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Колишній головний тренер збірної Італії Чезаре Пранделлі офіційно оголосив про завершення кар'єри. Досвідчений фахівець уже кілька років не працює.

Пранделлі відкидає нові пропозиції від клубів, повідомляє Radio 1.

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Останнім клубом у кар'єрі 65-річного Чезаре Пранделлі стала італійська "Фіорентина", з якої він пішов протягом сезону 2020/2021. Тренер зізнався, що останніми роками хоче проводити весь свій час із сім'єю і не має бажання повертатися до роботи.

Чезаре Пранделлі завершив кар'єру

"Я добре почуваюся, все інше для мене не має значення. Деякі пропозиції надходили, але єдина лава, про яку я мрію — у парку, на якій можна проводити час з онуками. Моя тренерська кар'єра закінчилася. Я хочу просто насолоджуватися життям", — розповів Чезаре Пранделлі.

Найкращі досягнення Пранделлі

Як футболіст Пранделлі вигравав Кубок європейських чемпіонів у складі "Ювентуса" в сезоні 1984/1985. Чезаре завершив кар'єру гравця 1990 року в "Аталанті".

У Бергамо розпочалася його тренерська кар'єра. Найвищою її точкою стала робота зі збірною Італії з 2010 до 2014 року. Пранделлі довів "скуадру адзурру" до фіналу чемпіонату Європи 2012 року.

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