Гвардіола розкрив секрет успіху Холанда у Лізі чемпіонів

Норвежець забив п'ять голів в одному матчі Ліги чемпіонів лише за 57 хвилин

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився враженням від гри Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

Норвезький форвард забив у цьому поєдинку п'ять голів, нагадує BBC.

Ерлінг Холанд забив у ворота "Лейпцигу" п'ять голів. Тим самим 22-річний норвежець повторив рекорд Ліонеля Мессі, який 13 років тому допоміг "Барселоні" розгромити німецький "Баєр".

A night to remember! 🏅 pic.twitter.com/X8ETBdGERz - Manchester City (@ManCity) March 15, 2023

Сила "Манчестер Сіті"

Холанду знадобилося для цього досягнення лише 57 хвилин. Потім Гвардіола замінив форварда, хоча Ерлінг готовий був продовжувати грати.

"Це був по-справжньому якісний виступ у виконанні кожного гравця з першої й до останньої хвилини. Ми чудово грали з м'ячем і без м'яча. Ерлінг був чудовий, але всі показали виняткову гру", — зазначив Хосеп Гвардіола.

Потужність Холанда

Каталонський тренер не скупився на компліменти на адресу центрального форварда. Крім цього, Гвардіола розповів, як "Манчестер Сіті" вдалося покращити гру в Лізі чемпіонів.

"П'ять голів за 60 хвилин! Фантастичний хлопець, величезний талант. Холанд — потужний футболіст, природжений переможець.

Минулих сезонів ми пропускали багато голів, дарували їх супернику. Ми забили вдома чотири голи "Реалу", шість — "Монако", чотири "Тоттенгему". Найчастіше ми вилітали тому, що пропускали багато. Наразі хлопці дуже добре захищаються", — розповів Хосеп Гвардіола.

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Форвард англійського "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд повторив рекорд Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів.