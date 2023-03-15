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Гвардіола та Холанд посварилися через заміну у матчі Ліги чемпіонів

15 березня 2023 13:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Гвардіола та Холанд посварилися через заміну у матчі Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола не дозволив Ерлінгу Холанду перевершити досягнення Ліонеля Мессі
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував заміну Ерлінга Холанда у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів з "Лейпцигом".

Норвежець забив п'ять голів, але був змушений залишити поле вже на 63-й хвилині, нагадує BBC.

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22-річний Ерлінг Холанд став третім футболістом в історії Ліги чемпіонів, якому вдалося забити п'ять голів в одному матчі. Він міг оформити шостий м'яч, але тренерський штаб вирішив замінити норвежця.

Холанд міг побити рекорд Мессі

Форвард не зрозумів, чому Хосеп Гвардіола вирішив посадити його на лаву запасних. Холанд хотів продовжити гольову феєрію. Він зізнався, що висловив наставнику претензію.

"Коли я проходив повз, що сказав Пепу Гвардіолі: "Я хотів би зробити подвійний хет-трик!". Але що я можу зробити?" — згадав Ерлінг Холанд.

Мотивація для Холанда

Сам головний тренер "Манчестер Сіті" пояснив заміну норвезького бомбардира необхідністю зберегти йому мотивацію на наступні матчі єврокубкового турніру.

"Якби він побив рекорд Мессі у 22 роки, то його життя могло б стати нудним. А тепер у нього є мета зробити це в майбутньому. Ось чому я його замінив. І коли гра зроблена, ми намагаємося залучати інших футболістів", — заявив Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, у сезоні 2022/2023 у чемпіонаті України з футболу наближається до вирішальної стадії боротьби за титул. Оцінюємо шанси команд у боротьбі за золоті медалі турніру.

Тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розкрив секрет результативності Ерлінга Холанда у Лізі чемпіонів.

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