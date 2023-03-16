"Реал" та "Наполі" пройшли в 1/4 ЛЧ, Бензема встановив рекорд
Відбулися останні матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Несподіванок не сталося. "Реал" обіграв удома "Ліверпуль", а "Наполі" розгромив "Айнтрахт".
Цього ігрового вечора було зафіксовано нові індивідуальні рекорди, повідомляють Новини.LIVE.
-
Пригожин прокоментував звільнення генерала-полковника Теплинського, — ISW
-
Сили оборони за добу знищили російський літак та низку важливих наземних об'єктів, — Генштаб
-
Курс валют 16 березня: скільки коштують долар та євро
-
Наступ вагнерівців на Бахмут досягає кульмінації: в ISW пояснили, чи зможе ПВК захопити місто
-
Окупанти знизили загальний темп операцій в Україні, — ISW
-
Кирило Шевченко відвідав масштабний Чемпіонат Одеської області з боксу
-
Насувається антициклон: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
-
Як призначають субсидії і пільги у 2023: є певні труднощі
-
Що допоможе "Шахтарю" перемогти на виїзді "Феєнорд" у 1/8 Ліги Європи: прогноз експертів
-
Сьогодні День Ангела святкують Дарини: оригінальні привітання у прозі, віршах та листівках
Клас "Реала"
Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп випустив на поєдинок у відповідь з "Реалом" майже всіх гравців групи атаки, за винятком Роберто Фірміно. Англійці бадьоро почали поєдинок у відповідь, і Нуньєс міг забити вже в дебюті зустрічі.
👍 Your 𝑴𝑽𝑷 👍 @Benzema | #UCL pic.twitter.com/FMIDYCTJMh— Real Madrid CF 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 15, 2023
Але "Реал" все одно виявився сильнішим. Хазяї поля створили багато моментів біля воріт Алісона, Камавінга навіть потрапив у каркас. На 79-й хвилині Вінісіус асистував Бензема, який записав на свій рахунок єдиний гол у матчі. Карім забив більше голів "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів, ніж будь-який інший гравець в історії турніру - 7.
"Реал" — "Ліверпуль" — 1:0 (0:0)
Гол: Бензема, 79
Перший матч — 5:2
Легкість "Наполі"
У другому поєдинку вечора "Наполі" прийняв "Айнтрахт". Ще перед стартом зустрічі вболівальники італійської команди зробили все, щоб цього вечора ніхто не думав про футбол. Фани "Наполі" напали на гостей із Німеччини та поліцію, яка їх охороняла. В результаті як мінімум два вболівальники "Айнтрахту" отримали ножові поранення, було спалено кілька автомобілів.
✨ 𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ✨- Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) March 15, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/E4m9LMprze
А "Наполі" без проблем розібрався із "Айнтрахтом". Віктор Осімхен забив по голу наприкінці першого та на початку другого таймів, Зеліньскі додав точний удар з пенальті.
"Наполі" — "Айнтрахт" — 3:0 (1:0)
Голи: Осімхен, 45+2, 53; Зеліньські, 64 (з пенальті)
Перший матч — 2:0
Учасниками чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023 стали:
- "Баварія";
- "Бенфіка";
- "Інтер";
- "Манчестер сіті";
- "Мілан";
- "Наполі";
- "Реал";
- "Челсі".
Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.
Донецький "Шахтар" готується до матчу-відповіді з нідерландським "Феєнордом". Розбираємо шанси суперників на вихід до 1/4 Ліги Європи.