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Что поможет "Шахтеру" победить на выезде "Фейеноорд" в 1/8 Лиги Европы: прогноз экспертов

16 марта 2023 06:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фейеноорд против Шахтера — где и когда смотреть матч 1/8 Лиги Европы
"Горняки" оказались на грани вылета из Лиги Европы после ничьей в Варшаве
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В ответном поединке 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет на выезде с "Фейеноордом". Обе команды устроит только победа в этом противостоянии. 

Неделю назад эти соперники сыграли в Варшаве вничью со счетом 1:1, напоминает портал Новини.LIVE

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Украинская команда считалась аутсайдером в этой паре. Соперник из Нидерландов в хорошей форме и претендует на чемпионский титул в национальном первенстве. Однако подопечным Игора Йовичевича удалось не только выстоять в первом поединке, но и забить гол в контратаке. У "горняков" есть шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы. 

Где и когда смотреть матч 1/8 Лиги Европы "Фейеноорд" — "Шахтер" 

В четверг, 16 марта, на стадионе "Де Куйп" в Роттердаме пройдет поединок между местным "Фейеноордом" и донецким "Шахтером". Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром матча назначен испанец Хесус Хиль Мансано. 

Украинские болельщики смогут посмотреть матч ЛЧ онлайн. Он будет доступен на медиасервисе Megogo. 

Анонс матча "Фейеноорд" — "Шахтер" 

Главный тренер нидерландской команды Арте Слот был крайне разочарован результатом первого поединка этих соперников. "Фейеноорд" действительно не реализовал массу возможностей и пропустил достаточно нелепый гол в контратаке. 

После этого роттердамцы провели сложный матч в чемпионате Нидерландов. На своем стадионе "Фейеноорд" обыграл "Волендам" несмотря на то, что первым пропустил в свои ворота. Команда Слота выиграла шестой поединок подряд в чемпионате Нидерландов и осталась на первом месте. Преимущество над "Аяксом" составляет три очка. Не исключено, что если в матче с "горняками" что-то пойдет не так, "Фейеноорд" не будет сопротивляться. Важнее сосредоточиться на чемпионате Нидерландов и выиграть первый титул, начиная с сезона 2016/2017. 

"Шахтер" в прошедшие выходные тоже сумел вырваться на первое место в чемпионате Украины. "Горняки" разгромили "Кривбасс" на выезде и возглавили турнирную таблицу. Они опережают "Днепр-1" на три очка. 

Сразу после этого команда выехала на автобусе в Кишинев, откуда вылетела в Нидерланды. Переезд может негативно сказаться на действиях футболистов. Но есть и хорошая новость: закончилась дисквалификация Конопли, Михайличенко и Бондаря. Швед и Крыськив восстановились от травм и смогут выйти на поле. 

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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