Український рекордсмен Василь Шевчук загинув на фронті

Тернополянин був автором унікальних українських рекордів

Під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

Захисник України вступив до лав Збройних Сил (ЗСУ) у віці 60 років, повідомляє голова Тернопільської облради Ігор Сопель.

Рекорди українського спортсмена

Уродженець Хоросткова на Тернопільщині Василь Шевчук відомий рекордами, які він встановив за останні роки. Наприклад, спортсмен пролежав під снігом в одних плавках 20 хвилин.

У лютому 2022 року Василь Шевчук взимку пробіг марафонську дистанцію за 43 кілометри без верхнього одягу за чотири години 23 хвилини. Таким чином було встановлено рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".

У 2016 році спортсмен встановив рекорд, віджавшись від статі 63 рази на хвилину. При цьому він спирався лише на два пальці.

"Зберігаючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова Василь Шевчук. Багато хто знав Василя як патріота, працьовиту та наполегливу людину, спортсмена та рекордсмена. Близько 30 років він гартувався, багато тренувався, бігав босоніж", — написав Ігор Сопель.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.