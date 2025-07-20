Як прем'єр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала перемогу Олександра Усика

Поєдинок Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала перемогу Олександра Усика в поєдинку з Даніелем Дюбуа. Очільниця уряду назвала боксера абсолютним чемпіоном.

Про це вона написала в дописі на своїй сторінці у Facebook.

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Скриншот повідомлення Юлії Свириденко

Коментар Юлії Свириденко щодо перемоги Олександра Усика

"Тріумф волі та дисципліни. Кожна перемога заряджає на гарний настрій. Вітаємо, чемпіоне! Дякую за все, що робиш для України", — написала прем'єр-міністр.

Нагадаємо, перемогу Усика прокоментував Володимир Зеленський. Голова держави назвав боксера легендою та привітав із перемогою.

Також на перемогу українського боксера відреагував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Політик зазначив, що його переповнюють емоції.