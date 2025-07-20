Как премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала победу Александра Усика

Премьер-министр Украины Свириденко поздравила Усика с победой
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа. Глава правительства назвала боксера абсолютным чемпионом.
Об этом она написала в посте на своей странице в Facebook.
Комментарий Юлии Свириденко относительно победы Александра Усика
"Триумф воли и дисциплины. Каждая победа заряжает на хорошее настроение. Поздравляем, чемпион! Спасибо за все, что делаешь для Украины", — написала премьер-министр.
Напомним, победу Усика прокомментировал Владимир Зеленский. Глава государства назвал боксера легендой и поздравил с победой.
Также на победу украинского боксера отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик отметил, что его переполняют эмоции.
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