Как премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала победу Александра Усика

Поединок Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Фото: Leigh Dawney/Queensberry

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала победу Александра Усика в поединке с Даниэлем Дюбуа. Глава правительства назвала боксера абсолютным чемпионом.

Об этом она написала в посте на своей странице в Facebook.

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Комментарий Юлии Свириденко относительно победы Александра Усика

"Триумф воли и дисциплины. Каждая победа заряжает на хорошее настроение. Поздравляем, чемпион! Спасибо за все, что делаешь для Украины", — написала премьер-министр.

Напомним, победу Усика прокомментировал Владимир Зеленский. Глава государства назвал боксера легендой и поздравил с победой.

Также на победу украинского боксера отреагировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик отметил, что его переполняют эмоции.