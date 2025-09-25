Гассієв назвав умови, за яких Усика можуть перемогти в надважкій вазі

Мурат Гассієв. Фото: instagram.com/murat_gassiev

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик виглядає непереможним, попри появу нокаутера Мозеса Ітауми та підйом Джозефа Паркера. Однак, колишній опонент українця Мурат Гассієв впевнений, що це не так.

Гассієв розповів, хто може перемогти Усика, передають росЗМІ.

У 2018 році в Москві Усик декласував Гассієва. Після розгромної поразки Мурат так і не вийшов на колишній рівень.

Хто переможе Усика

Гассієв визнав, що Усик наразі є лідером дивізіону, адже його результати перевершують здобутки всіх інших. Проте Мурат наголосив, що ситуація може швидко змінитися, адже в надважкій вазі кожен із топ-20 рейтингу, вагою понад 100 кг, здатен завершити бій одним потужним ударом.

На думку Гассієва, Усик не є невразливим, і до нього реально "підібрати ключі" за умови правильної підготовки, морального настрою та фізичної форми.

Наразі Гассієв, який після поразки перейшов у надважку вагу, готується до бою проти малійця Кева Олісе у листопаді 2025 року, прагнучи повернутися в гонку за титул.

