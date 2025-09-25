Гассиев назвал условия, при которых Усика могут победить в супертяжелом весе

Мурат Гассиев. Фото: instagram.com/murat_gassiev

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выглядит непобедимым, несмотря на появление нокаутера Мозеса Итаумы и подъем Джозефа Паркера. Однако, бывший оппонент украинца Мурат Гассиев уверен, что это не так.

Гассиев рассказал, кто может победить Усика, передают росСМИ.

В 2018 году в Москве Усик деклассировал Гассиева. После разгромного поражения Мурат так и не вышел на прежний уровень.

Кто победит Усика

Гассиев признал, что Усик сейчас является лидером дивизиона, ведь его результаты превосходят достижения всех остальных. Однако Мурат отметил, что ситуация может быстро измениться, ведь в супертяжелом весе каждый из топ-20 рейтинга, весом более 100 кг, способен завершить бой одним мощным ударом.

По мнению Гассиева, Усик не является неуязвимым, и к нему реально "подобрать ключи" при условии правильной подготовки, морального настроя и физической формы.

Сейчас Гассиев, который после поражения перешел в супертяжелый вес, готовится к бою против малийца Кева Олисе в ноябре 2025 года, стремясь вернуться в гонку за титул.

