Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Спорт Униженный Усиком россиянин назвал тех, кто победит украинца

Униженный Усиком россиянин назвал тех, кто победит украинца

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:19
Гассиев назвал условия, при которых Усика могут победить в супертяжелом весе
Мурат Гассиев. Фото: instagram.com/murat_gassiev

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик выглядит непобедимым, несмотря на появление нокаутера Мозеса Итаумы и подъем Джозефа Паркера. Однако, бывший оппонент украинца Мурат Гассиев уверен, что это не так.

Гассиев рассказал, кто может победить Усика, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:
Олександр Усик
Александр Усик. Фото: Reuters

В 2018 году в Москве Усик деклассировал Гассиева. После разгромного поражения Мурат так и не вышел на прежний уровень.

Кто победит Усика

Гассиев признал, что Усик сейчас является лидером дивизиона, ведь его результаты превосходят достижения всех остальных. Однако Мурат отметил, что ситуация может быстро измениться, ведь в супертяжелом весе каждый из топ-20 рейтинга, весом более 100 кг, способен завершить бой одним мощным ударом.

По мнению Гассиева, Усик не является неуязвимым, и к нему реально "подобрать ключи" при условии правильной подготовки, морального настроя и физической формы.

Сейчас Гассиев, который после поражения перешел в супертяжелый вес, готовится к бою против малийца Кева Олисе в ноябре 2025 года, стремясь вернуться в гонку за титул.

Напомним, ранее Усик прокомментировал вопрос об организации ММА-боя против Джейка Пола.

Владимир Кличко будет баллотироваться в президенты международной организации.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации