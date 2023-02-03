Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі на рингу у квітні — промоутер

Сторони близькі до укладання офіційного контракту на бій

Відомий промоутер Френк Воррен поділився останніми новинами про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться на рингу вже у квітні 2023 року, повідомляє talkSPORT.

Кілька останніх місяців команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) ведуть переговори про організацію поєдинку цих спортсменів. У головній боксерській події року на кону стоятимуть одразу п'ять поясів: WBO, WBA, IBO та IBF від Усика та WBC від Ф'юрі.

Вирішення майже всі питання

Наразі триває пошук майданчика, на якому відбудеться поєдинок. Обидва боксери схиляються до того, щоб провести протистояння в Саудівській Аравії. Резервним варіантом є Лондон.

"Можу з повною впевненістю сказати, що цей бій пройде в останню суботу квітня (29 — Ред.). А ось за місцем проведення поєдинку у мене поки що немає конкретики. Тут все стане ясно протягом наступного тижня, не більше", — розповів Френк Воррен.

Наступного тижня буде офіційне оголошення

Промоутер підтвердив ведення переговорів із потенційними інвесторами із Саудівської Аравії. У цій країні обидва боксери можуть заробити рекордні гонорари у своїй кар'єрі.

"Справа вже на фінішній прямій. Чекати залишилося недовго. Переговори тривають, сторони близькі до укладання угоди. Вже дуже скоро ми про все оголосимо офіційно", - пообіцяв Френк Воррен.

Нагадаємо, російський боєць Федір Ємельяненко прокоментував завершення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим в індустрії змішаних бойових мистецтв (ММА). Дагестанець має намір зосередитися на тренерській роботі.