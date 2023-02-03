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Промоутер назвав точну дату бою Усика з Ф'юрі: це не березень

3 лютого 2023 11:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі на рингу у квітні — промоутер
Сторони близькі до укладання офіційного контракту на бій
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відомий промоутер Френк Воррен поділився останніми новинами про організацію бою за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі.

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться на рингу вже у квітні 2023 року, повідомляє talkSPORT.

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Кілька останніх місяців команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) та Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) ведуть переговори про організацію поєдинку цих спортсменів. У головній боксерській події року на кону стоятимуть одразу п'ять поясів: WBO, WBA, IBO та IBF від Усика та WBC від Ф'юрі.

Тайсон Фьюри

Вирішення майже всі питання

Наразі триває пошук майданчика, на якому відбудеться поєдинок. Обидва боксери схиляються до того, щоб провести протистояння в Саудівській Аравії. Резервним варіантом є Лондон.

"Можу з повною впевненістю сказати, що цей бій пройде в останню суботу квітня (29 — Ред.). А ось за місцем проведення поєдинку у мене поки що немає конкретики. Тут все стане ясно протягом наступного тижня, не більше", — розповів Френк Воррен.

Наступного тижня буде офіційне оголошення

Промоутер підтвердив ведення переговорів із потенційними інвесторами із Саудівської Аравії. У цій країні обидва боксери можуть заробити рекордні гонорари у своїй кар'єрі.

"Справа вже на фінішній прямій. Чекати залишилося недовго. Переговори тривають, сторони близькі до укладання угоди. Вже дуже скоро ми про все оголосимо офіційно", - пообіцяв Френк Воррен.

Нагадаємо, російський боєць Федір Ємельяненко прокоментував завершення кар'єри Хабібом Нурмагомедовим в індустрії змішаних бойових мистецтв (ММА). Дагестанець має намір зосередитися на тренерській роботі.

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