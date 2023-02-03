Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри на ринге в апреле — промоутер

Стороны близки к заключению официального контракта на бой

Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился последними новостями об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся на ринге уже в апреле 2023 года, сообщает talkSPORT.

Несколько последних месяцев команды Александра Усика (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) ведут переговоры об организации поединка этих спортсменов. В главной боксерском событии года на кону будут стоять сразу пять поясов: WBO, WBA, IBO и IBF от Усика и WBC от Фьюри.

Решение почти все вопросы

В настоящее время продолжается поиск площадки, на которой состоится поединок. Оба боксера склоняются к тому, чтобы провести противостояние в Саудовской Аравии. Резервным вариантом является Лондон.

"Могу с полной уверенностью сказать, что этот бой пройдет в последнюю субботу апреля (29 — Ред.). А вот по месту проведения поединка у меня пока нет конкретики. Тут все станет ясно в течение следующей недели, не больше", — рассказал Фрэнк Уоррен.

На следующей неделе будет официальное объявление

Промоутер подтвердил ведение переговоров с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии. В этой стране оба боксера могут заработать рекордные гонорары в своей карьере.

"Дело уже на финишной прямой. Ждать осталось недолго. Переговоры продолжаются, стороны близки к заключению соглашения. Уже очень скоро мы обо всем объявим официально", — пообещал Фрэнк Уоррен.

Напомним, российский боец Федор Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым в индустрии Смешанных боевых искусств (ММА). Дагестанец собирается сосредоточиться на тренерской работе.