Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри на ринге в апреле — промоутер

Промоутер назвал точную дату боя Усика с Фьюри: это не март
Известный промоутер Фрэнк Уоррен поделился последними новостями об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
Александр Усик и Тайсон Фьюри встретятся на ринге уже в апреле 2023 года, сообщает talkSPORT.
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Несколько последних месяцев команды Александра Усика (20-0, 13 КО) и Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) ведут переговоры об организации поединка этих спортсменов. В главной боксерском событии года на кону будут стоять сразу пять поясов: WBO, WBA, IBO и IBF от Усика и WBC от Фьюри.
Решение почти все вопросы
В настоящее время продолжается поиск площадки, на которой состоится поединок. Оба боксера склоняются к тому, чтобы провести противостояние в Саудовской Аравии. Резервным вариантом является Лондон.
"Могу с полной уверенностью сказать, что этот бой пройдет в последнюю субботу апреля (29 — Ред.). А вот по месту проведения поединка у меня пока нет конкретики. Тут все станет ясно в течение следующей недели, не больше", — рассказал Фрэнк Уоррен.
На следующей неделе будет официальное объявление
Промоутер подтвердил ведение переговоров с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии. В этой стране оба боксера могут заработать рекордные гонорары в своей карьере.
"Дело уже на финишной прямой. Ждать осталось недолго. Переговоры продолжаются, стороны близки к заключению соглашения. Уже очень скоро мы обо всем объявим официально", — пообещал Фрэнк Уоррен.
Напомним, российский боец Федор Емельяненко прокомментировал завершение карьеры Хабибом Нурмагомедовым в индустрии Смешанных боевых искусств (ММА). Дагестанец собирается сосредоточиться на тренерской работе.