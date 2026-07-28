ПСЖ долучився до боротьби з Реалом за Родрі

Ян Діоманде та Родрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Французький "ПСЖ" мав намір підписати контракт із гравцем збірної Кот-д'Івуару Яном Діоманде. Молодий вінгер привернув увагу своєю грою на ЧС-2026. Однак у ці плани втрутився мадридський "Реал".

Діоманде найближчим часом може підписати контракт з іспанським клубом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Стратегія "ПСЖ" щодо трансферу Яна Діоманде полягала в тому, щоб знизити ціну за гравця. Німецький "РБ Лейпциг" не захотів платити 160 млн євро. За задумом паризького клубу, продавець був би змушений погодитися на умови французів. Але в справу втрутився "Реал".

Родрі з Кубком світу. Фото: Reuters

"ПСЖ" готовий помститися конкуренту

Керівництво французького клубу незадоволене тим, що шанси на трансфер Яна Діоманде помітно знизилися. Натомість парижани хочуть запросити футболіста, на якого також націлений "Реал".

Йдеться про лідера збірної Іспанії Родрі. Він мріє виступати за мадридський клуб, який не проти підписати досвідченого й титулованого півзахисника. Однак "ПСЖ" збирається запропонувати футболістові умови, від яких він не відмовиться. Залишилося лише переконати "Манчестер Сіті" продати свою зірку.

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