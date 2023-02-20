Томас Тухель може знову очолити ПСЖ

Крістоф Галтьє втратить роботу у разі вильоту "ПСЖ" із ліги чемпіонів

Німецький наставник Томас Тухель знову може стати головним тренером французького "ПСЖ". Керівництво парижан незадоволене роботою Крістофа Галтьє.

"ПСЖ" опинився на межі вильоту з Ліги чемпіонів, повідомляє RMC Sport.

Крістоф Галтьє опинився на межі звільнення з "ПСЖ". Ще нещодавно цей наставник вважався реформатором у французькому футболі. Йому вдалося привести до чемпіонського титулу "Лілль", після чого надійшло запрошення до "ПСЖ". Однак порозумітися з зірками столичного клубу Галтьє не вдалося.

Частину футболістів "ПСЖ" розчаровано методами роботи наставника. Досить довго керівництво клубу залишалося на його боці. Але поразка в Парижі від "Баварії" (0:1) у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів змінила ситуацію. Якщо Галтьє не зможе вирішити завдання з виходу до чвертьфіналу турніру, його можуть звільнити навіть, не чекаючи закінчення сезону.

У "ПСЖ" хочуть запросити на тренерський місток команди Зінедіна Зідана. Проте колишній наставник мадридського "Реалу" не хоче працювати з клубами, його цікавить лише збірна Франції. Раніше Зідан уже відмовляв парижанам.

Повернення Томаса Тухеля

Найімовірнішим кандидатом на цю посаду є Томас Тухель. Німець провів у "ПСЖ" два з половиною сезони. Він двічі допомагав команді вигравати чемпіонат Франції та вивів її у фінал Ліги чемпіонів. Його було звільнено у грудні 2020 року через розбіжності зі спортивним директором Леонардо.

Після виходу з "ПСЖ" 49-річний німецький фахівець очолив "Челсі", з яким виграв Лігу чемпіонів лише через пів року після свого призначення. Восени 2022 року Тухеля було звільнено з лондонського клубу через незадовільні результати на старті сезону.

Нагадаємо, бразилець Неймар може пропустити матч проти "Баварії" через травму. Футболіст отримав чергове ушкодження у поєдинку проти "Лілля".