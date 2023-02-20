Томас Тухель может снова возглавить ПСЖ

Кристоф Галтье потеряет работу в случае вылета "ПСЖ" из лиги чемпионов

Немецкий наставник Томас Тухель может снова стать главным тренером французского "ПСЖ". Руководство парижан недовольно работой Кристофа Галтье.

"ПСЖ" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport.

Кристоф Галтье оказался на грани увольнения из "ПСЖ". Еще недавно этот наставник считался реформатором во французском футболе. Ему удалось привести к чемпионскому титулу "Лилль", после чего последовало приглашение в "ПСЖ". Однако найти общий язык со звездами столичного клуба Галтье не удалось.

Часть футболистов "ПСЖ" разочарована методами работы наставника. Довольно долго руководство клуба оставалось на его стороне. Но поражение в Париже от "Баварии" (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов изменило ситуацию. Если Галтье не сможет решить задачу по выходу в четвертьфинал турнира, его могут уволить даже не дожидаясь окончания сезона.

В "ПСЖ" хотят пригласить на тренерский мостик команды Зинедина Зидана. Однако бывший наставник мадридского "Реала" не хочет работать с клубами, его интересует только сборная Франции. Ранее Зидан уже отказывал парижанам.

Возвращение Томаса Тухеля

Более вероятным кандидатом на эту должность является Томас Тухель. Немец провел в "ПСЖ" два с половиной сезона. Он дважды помогал команде выигрывать чемпионат Франции и вывел ее в финал Лиги чемпионов. Он был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.

После ухода из "ПСЖ" 49-летний немецкий специалист возглавил "Челси", с которым выиграл Лигу чемпионов спустя всего полгода после своего назначения. Осенью 2022 года Тухель был уволен из лондонского клуба из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона.

Напомним, бразилец Неймар может пропустить матч против "Баварии" из-за травмы. Футболист получил очередное повреждение в поединке против "Лилля".