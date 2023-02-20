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"ПСЖ" может вернуть бывшего тренера ради победы в ЛЧ: о ком идет речь

20 февраля 2023 10:44
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Томас Тухель может снова возглавить ПСЖ
Кристоф Галтье потеряет работу в случае вылета "ПСЖ" из лиги чемпионов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Немецкий наставник Томас Тухель может снова стать главным тренером французского "ПСЖ". Руководство парижан недовольно работой Кристофа Галтье.

"ПСЖ" оказался на грани вылета из Лиги чемпионов, сообщает RMC Sport

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Кристоф Галтье оказался на грани увольнения из "ПСЖ". Еще недавно этот наставник считался реформатором во французском футболе. Ему удалось привести к чемпионскому титулу "Лилль", после чего последовало приглашение в "ПСЖ". Однако найти общий язык со звездами столичного клуба Галтье не удалось. 

Кристоф Галтье

Часть футболистов "ПСЖ" разочарована методами работы наставника. Довольно долго руководство клуба оставалось на его стороне. Но поражение в Париже от "Баварии" (0:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов изменило ситуацию. Если Галтье не сможет решить задачу по выходу в четвертьфинал турнира, его могут уволить даже не дожидаясь окончания сезона. 

В "ПСЖ" хотят пригласить на тренерский мостик команды Зинедина Зидана. Однако бывший наставник мадридского "Реала" не хочет работать с клубами, его интересует только сборная Франции. Ранее Зидан уже отказывал парижанам. 

Возвращение Томаса Тухеля

Более вероятным кандидатом на эту должность является Томас Тухель. Немец провел в "ПСЖ" два с половиной сезона. Он дважды помогал команде выигрывать чемпионат Франции и вывел ее в финал Лиги чемпионов. Он был уволен в декабре 2020 года из-за разногласий со спортивным директором Леонардо.

Томас Тухель

После ухода из "ПСЖ" 49-летний немецкий специалист возглавил "Челси", с которым выиграл Лигу чемпионов спустя всего полгода после своего назначения. Осенью 2022 года Тухель был уволен из лондонского клуба из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. 

Напомним, бразилец Неймар может пропустить матч против "Баварии" из-за травмы. Футболист получил очередное повреждение в поединке против "Лилля". 

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