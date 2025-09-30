Барселона – ПСЖ: втрати команд та шанс українця Забарного у матчі ЛЧ

Ілля Забарний. Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів 30 вересня стартують матчі другого туру основного турніру. Центральною подією стане протистояння "Барселони" проти "ПСЖ", пройде 1 жовтня.

Перед грою "ПСЖ" опублікувало заявку на матч, повідомив портал Новини.LIVE.

Чи потрапив Забарний в заявку на "Барселону"

На "Естаді Олімпік Люїс Компаньс" у Барселоні відбудеться топ-матч другого туру Ліги чемпіонів, до якого обидві команди підходять з кадровими проблемами.

"Барселона" на тривалий термін залишилась без Гаві, а "ПСЖ" втратили Усмана Дембеле, Дезері Дуе та Хвічу Кварцхелію.

Без лідерів атаки "ПСЖ" доведетья багато захищатися, але капітан Маркіньос теж травмований. На його місці може зіграти українець Ілля Забарний.

Також дискомфорт відчували півзахисники Жоау Невеш, Фабіан Руїс та Вітінья, але в заявку вони потрапили.

"ПСЖ" розпочав єврокубковий сезон потужно, розгромивши "Аталанту" 4:0, тоді як "Барселона" мінімально обіграла "Ньюкасл" 2:1.

Команди востаннє грали в Лізі чемпіонів в плей-оф в 2024 році й тоді "ПСЖ" перемогло "Барсу" 4:1 та програло 2:3.

Заявка "ПСЖ" на гру з "Барселоною". Фото: "ПСЖ"

Нагадаємо, де можна подивитися матч Ліги чемпіонів "Барселона" — "ПСЖ".

Російський голкіпер "ПСЖ" Матвій Сафонов заявив про проблеми в команді — він не зіграв цього сезону ще в жодному матчі.