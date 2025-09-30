Барселона — ПСЖ: потери команд и шанс украинца Забарного в матче ЛЧ

ПСЖ опубликовал заявку на Барселону — есть ли там Забарный
В Лиге чемпионов, 30 сентября, стартуют матчи второго тура основного турнира. Центральным событием станет противостояние "Барселоны" против "ПСЖ", которое пройдет 1 октября.
Перед игрой "ПСЖ" опубликовало заявку на матч, сообщил портал Новини.LIVE.
Попал ли Забарный в заявку на "Барселону"
На "Эстади Олимпик Люис Компаньс" в Барселоне состоится топ-матч второго тура Лиги чемпионов, к которому обе команды подходят с кадровыми проблемами.
"Барселона" на длительный срок осталась без Гави, а "ПСЖ" потеряли Усмана Дембеле, Дезери Дуэ и Хвичу Кварцхелию.
Без лидеров атаки "ПСЖ" придется много защищаться, но капитан Маркиньос тоже травмирован. На его месте может сыграть украинец Илья Забарный.
Также дискомфорт чувствовали полузащитники Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья, но в заявку они попали.
"ПСЖ" мощно начал еврокубковый сезон, разгромив "Аталанту" 4:0, тогда как "Барселона" минимально обыграла "Ньюкасл" 2:1.
Команды в последний раз играли в Лиге чемпионов в плей-офф в 2024 году и тогда "ПСЖ" победило "Барсу" 4:1 и проиграло 2:3.
Напомним, где можно посмотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" — "ПСЖ".
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов заявил о проблемах в команде — он не сыграл в этом сезоне еще ни в одном матче.
Читайте Новини.LIVE!