Главная Спорт ПСЖ опубликовал заявку на Барселону — есть ли там Забарный

ПСЖ опубликовал заявку на Барселону — есть ли там Забарный

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 17:32
Барселона — ПСЖ: потери команд и шанс украинца Забарного в матче ЛЧ
Илья Забарный. Фото: Reuters

В Лиге чемпионов, 30 сентября, стартуют матчи второго тура основного турнира. Центральным событием станет противостояние "Барселоны" против "ПСЖ", которое пройдет 1 октября.

Перед игрой "ПСЖ" опубликовало заявку на матч, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: Reuters

Попал ли Забарный в заявку на "Барселону"

На "Эстади Олимпик Люис Компаньс" в Барселоне состоится топ-матч второго тура Лиги чемпионов, к которому обе команды подходят с кадровыми проблемами.

"Барселона" на длительный срок осталась без Гави, а "ПСЖ" потеряли Усмана Дембеле, Дезери Дуэ и Хвичу Кварцхелию.

Без лидеров атаки "ПСЖ" придется много защищаться, но капитан Маркиньос тоже травмирован. На его месте может сыграть украинец Илья Забарный.

Также дискомфорт чувствовали полузащитники Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья, но в заявку они попали.

"ПСЖ" мощно начал еврокубковый сезон, разгромив "Аталанту" 4:0, тогда как "Барселона" минимально обыграла "Ньюкасл" 2:1.

Команды в последний раз играли в Лиге чемпионов в плей-офф в 2024 году и тогда "ПСЖ" победило "Барсу" 4:1 и проиграло 2:3.

Илья Забарный
Заявка "ПСЖ" на игру с "Барселоной". Фото: "ПСЖ"

Напомним, где можно посмотреть матч Лиги чемпионов "Барселона" — "ПСЖ".

Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов заявил о проблемах в команде — он не сыграл в этом сезоне еще ни в одном матче.

