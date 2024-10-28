Трент Александр-Арнольд перейде до ПСЖ чи мадридського Реала

Гравці "Ліверпуля" відзначають гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Два європейські гранди знову вступлять у суперечку за відомого футболіста. Трент Александр-Арнольд готується до трансферу із "Ліверпуля".

Захисник збірної Англії ще не вибрав новий клуб, повідомляє Fichajes.

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Контракт Трента Александр-Арнольда з "Ліверпулем" спливає влітку 2025 року. Англійський клуб хоче продовжити угоду із 26-річним правим захисником, але на футболіста претендують інші клуби.

Нова суперечка "Реала" та "ПСЖ"

Чемпіони Іспанії та Франції запропонують англійському футболістові вигідні особисті контракти. Відносини між цими клубами зіпсувалися після того, як Кіліан Мбаппе безкоштовно перейшов у "Реал" із "ПСЖ". Ситуація із Трентом може ще більше розпалити цей конфлікт.

Кай Хаверц з "Арсеналу" та Трент Александр-Арнольд (праворуч). Фото: Reuters/Dylan Martinez

Александр-Арнольд ще не вибрав команду, у якій продовжить сезон. Він хоче ознайомитися із пропозиціями й "ПСЖ", і "Реала". Трент готовий вислухати інші клуби, які захочуть його запросити. Однак футболіст не хоче залишатися у "Ліверпулі".

У сезоні 2024/2025 Александр-Арнольд зіграв 12 матчів у всіх турнірах і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, захисник англійського "Евертона" Віталій Миколенко продовжить кар'єру у клубі з іншого чемпіонату.

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