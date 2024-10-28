Трент Александр-Арнольд перейдет в ПСЖ или мадридский Реал

Игроки "Ливерпуля" празднуют гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Два европейских гранда снова вступят в спор за известного футболиста. Трент Александр-Арнольд готовится к трансферу из "Ливерпуля".

Защитник сборной Англии еще не выбрал новый клуб, сообщает Fichajes.

Читайте также:

Контракт Трента Александр-Арнольда с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. Английский клуб хочет продлить соглашение с 26-летним правым защитником, но на футболиста претендуют и другие клубы.

Новый спор "Реала" и "ПСЖ"

Чемпионы Испании и Франции предложат английскому футболисту выгодные личные контракты. Отношения между этими клубами испортились после того, как Килиан Мбаппе бесплатно перешел в "Реал" из "ПСЖ". Ситуация с Трентом может еще больше разжечь этот конфликт.

Кай Хаверц из "Арсенала" и Трент Александр-Арнольд (справа). Фото: Reuters/Dylan Martinez

Александр-Арнольд еще не выбрал команду, в которой продолжит сезон. Он хочет ознакомиться с предложениями и "ПСЖ", и "Реала". Трент готов выслушать и другие клубы, которые захотят его пригласить. Однако футболист не хочет оставаться в "Ливерпуле".

В сезоне 2024/2025 Александр-Арнольд сыграл 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, защитник английского "Эвертона" Виталий Миколенко продолжит карьеру в клубе из другого чемпионата.

Лионель Месси адресовал футболистам "Барселоны" трогательное сообщение после разгрома мадридского "Реала".