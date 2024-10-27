Пушич розкритикував суддівство після нічиєї Шахтаря з Динамо

Тренер Маріно Пушич під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" не зміг утримати перемогу у матчі 11-го туру УПЛ із київським "Динамо". Саме "гірники" забили перший гол, але пропустили м'яч у відповідь незадовго до фінального свистка.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пояснив, чому вважає, що його команда зіграла краще, повідомляє УПЛ ТБ.

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Більшу частину другого тайму "Шахтар" провів у меншості після вилучення Дмитра Криськіва. Маріно Пушич заявив, що його команда домінувала на полі в рівних складах, проте дії арбітра внесли корективи у розстановку сил.

Пушич пообіцяв інтригу в УПЛ

Наставник "Шахтаря" заявив, що не бачив моменту, який призвів до видалення Криськіва. При цьому Пушич упевнений, що суддя зобов'язаний ретельно зважувати кожну дію у поєдинках такого рангу.

"Шахтар" заслужив на перемогу. Ми були найкращою командою, коли грали у рівних складах. Пишаюся своїми хлопцями. Попереду ще багато матчів. Подивимося, чи зуміє "Динамо" утримати гандикап у шість очок. Інтрига цього сезону буде цікавою", — заявив Пушич.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський залишився незадоволеним тим, як футболісти "Шахтаря" поводилися на полі.

А захисник Олександр Караваєв пояснив, чому його випустили на поле наприкінці поєдинку із "гірниками".