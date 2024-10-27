Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Пушич объяснил, чем недоволен после ничьей Шахтера с Динамо arrow

Пушич объяснил, чем недоволен после ничьей Шахтера с Динамо

27 октября 2024 21:37
Станислав Костюк - Редактор
Пушич раскритиковал судейство после ничьей Шахтера с Динамо
Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Донецкий "Шахтер" не смог удержать победу в матче 11 тура УПЛ с киевским "Динамо". Именно "горняки" забили первый гол, но пропустили ответный мяч незадолго до финального свистка.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич объяснил, почему считает, что его команда сыграла лучше, сообщает УПЛ ТБ

Читайте также:

Большую часть второго тайма "Шахтер" провел в меньшинстве после удаления Дмитрия Крыськива. Марино Пушич заявил, что его команда доминировала на поле в равных составах, однако действия арбитра внесли коррективы в расстановку сил. 

Пушич пообещал интригу в УПЛ

Наставник "Шахтера" заявил, что не видел момент, который привел к удалению Крыськива. При этом Пушич уверен, что судья обязаны тщательно взвешивать каждое действие в поединках такого ранга. 

"Шахтер" заслужил победить. Мы были лучшей командой, когда играли в равных составах. Горжусь своими ребятами. Впереди еще много матчей. Посмотрим, сумеет ли "Динамо" удержать гандикап в шесть очков. Интрига в этом сезоне будет интересной", — заявил Пушич. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский остался недоволен тем, как футболисты "Шахтера" вели себя на поле. 

А защитник Александр Караваев объяснил, почему его выпустили на поле в конце поединка с "горняками". 

Динамо футбол ФК Шахтер спорт Марино Пушич УПЛ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:53 Военный объяснил, почему в Украине есть случаи дезертирства в ВСУ

22:33 В Харькове военный самовольно оставил часть — что решил суд

22:31 Повышение температуры воздуха — прогноз погоды в Киеве на завтра

22:30 Солдат-разведчик совершил ДТП на Одесчине — как наказали

22:03 Дубинчак сообщил, почему Динамо не играло с Шахтером до удаления

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:00 В НАТО анонсировали заявление Рютте о войсках КНДР в России

21:42 Оккупанты ударили УАБами по Харькову — есть пострадавшие

21:18 Синоптики сообщили о резком изменении погоды на следующей неделе

21:13 Фирма продала охране некачественные бронежилеты — что решил суд

20:58 Зеленский обратился к гражданам в День украинской письменности

22:53 Военный объяснил, почему в Украине есть случаи дезертирства в ВСУ

22:33 В Харькове военный самовольно оставил часть — что решил суд

22:31 Повышение температуры воздуха — прогноз погоды в Киеве на завтра

22:30 Солдат-разведчик совершил ДТП на Одесчине — как наказали

22:03 Дубинчак сообщил, почему Динамо не играло с Шахтером до удаления

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:00 В НАТО анонсировали заявление Рютте о войсках КНДР в России

21:42 Оккупанты ударили УАБами по Харькову — есть пострадавшие

21:18 Синоптики сообщили о резком изменении погоды на следующей неделе

21:13 Фирма продала охране некачественные бронежилеты — что решил суд

20:58 Зеленский обратился к гражданам в День украинской письменности

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

11:03 Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

26 октября 2024
Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре