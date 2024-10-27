Пушич раскритиковал судейство после ничьей Шахтера с Динамо

Тренер Марино Пушич во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" не смог удержать победу в матче 11 тура УПЛ с киевским "Динамо". Именно "горняки" забили первый гол, но пропустили ответный мяч незадолго до финального свистка.

Главный тренер Шахтера Марино Пушич объяснил, почему считает, что его команда сыграла лучше, сообщает УПЛ ТБ.

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Большую часть второго тайма "Шахтер" провел в меньшинстве после удаления Дмитрия Крыськива. Марино Пушич заявил, что его команда доминировала на поле в равных составах, однако действия арбитра внесли коррективы в расстановку сил.

Пушич пообещал интригу в УПЛ

Наставник "Шахтера" заявил, что не видел момент, который привел к удалению Крыськива. При этом Пушич уверен, что судья обязаны тщательно взвешивать каждое действие в поединках такого ранга.

"Шахтер" заслужил победить. Мы были лучшей командой, когда играли в равных составах. Горжусь своими ребятами. Впереди еще много матчей. Посмотрим, сумеет ли "Динамо" удержать гандикап в шесть очков. Интрига в этом сезоне будет интересной", — заявил Пушич.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский остался недоволен тем, как футболисты "Шахтера" вели себя на поле.

А защитник Александр Караваев объяснил, почему его выпустили на поле в конце поединка с "горняками".