Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шовковский назвал причину слабой игры Динамо в матче с Шахтером arrow

Шовковский назвал причину слабой игры Динамо в матче с Шахтером

27 октября 2024 21:12
Станислав Костюк - Редактор
Шовковский эмоционально раскритиковал Шахтер после ничьей с Динамо
Александр Шовковский после матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/
Станислав Костюк - Редактор

В центральном матче 11 тура УПЛ "Динамо" разошлось миром с "Шахтером", хотя на поле царили страсти, а игроки действовали эмоционально. Ничья со счетом 1:1 больше устроила столичный коллектив.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением о матче в интервью УПЛ ТБ

Читайте также:

Наставник киевской команды признал, что Максим Брагару не вошел в игру. Именно поэтому молодого полузащитника заменили в перерыве. Однако в начале второго тайма "Шахтер" повел в счете, и "Динамо" пришлось действовать по обстоятельствам. 

Александр Караваев
Александр Караваев забивает гол в ворота "горняков". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Шовковский раскритиковал соперника

Главный тренер "Динамо" заявил, что "Шахтер" играл более агрессивно, потому что турнирная мотивация обязывала "горняков" одержать победу любой ценой. Шовковский признал, что соперник был мотивирован, а вот киевским футболистам не хватило свежести. 

Футболисты "Динамо" пытались использовать фланги, тренерский штаб насытил среднюю линию. У хозяев поля были моменты, но Волошин и Ванат свои шансы не использовали. Шовковский специально выпустил на поле Караваева, поскольку знает, что Александр способен организовать гол за считанные минуты. 

В "Динамо" предпочитают не смотреть в турнирную таблицу и отдельно настраиваются на каждый матч чемпионата Украины. 

Напомним, Александр Караваев объяснил, как ему удалось забить гол в ворота "Шахтера". 

Тем временем в украинской Премьер-лиге разгорелся скандал после того, как болельщики одного из клубов обратились к его президенту.

Динамо футбол ФК Шахтер спорт УПЛ Александр Шовковский

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:53 Военный объяснил, почему в Украине есть случаи дезертирства в ВСУ

22:33 В Харькове военный самовольно оставил часть — что решил суд

22:31 Повышение температуры воздуха — прогноз погоды в Киеве на завтра

22:30 Солдат-разведчик совершил ДТП на Одесчине — как наказали

22:03 Дубинчак сообщил, почему Динамо не играло с Шахтером до удаления

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:00 В НАТО анонсировали заявление Рютте о войсках КНДР в России

21:42 Оккупанты ударили УАБами по Харькову — есть пострадавшие

21:18 Синоптики сообщили о резком изменении погоды на следующей неделе

21:13 Фирма продала охране некачественные бронежилеты — что решил суд

20:58 Зеленский обратился к гражданам в День украинской письменности

22:53 Военный объяснил, почему в Украине есть случаи дезертирства в ВСУ

22:33 В Харькове военный самовольно оставил часть — что решил суд

22:31 Повышение температуры воздуха — прогноз погоды в Киеве на завтра

22:30 Солдат-разведчик совершил ДТП на Одесчине — как наказали

22:03 Дубинчак сообщил, почему Динамо не играло с Шахтером до удаления

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:00 В НАТО анонсировали заявление Рютте о войсках КНДР в России

21:42 Оккупанты ударили УАБами по Харькову — есть пострадавшие

21:18 Синоптики сообщили о резком изменении погоды на следующей неделе

21:13 Фирма продала охране некачественные бронежилеты — что решил суд

20:58 Зеленский обратился к гражданам в День украинской письменности

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

Text

11:03 Выборы президента США — за кого досрочно голосуют американцы

26 октября 2024
Text

20:40 Нардеп прокомментировала интенсивность украинского ОПК

Text

17:55 Деревянко назвала самую главную проблему бизнеса — это не война

Text

13:23 Попенко назвал области, которые под угрозой полного блэкаута

25 октября 2024
Text

21:07 Нардеп назвал, из-за чего в Украине повысится показатель ВВП

Text

19:46 Эксперт заявил о критической нехватке специалистов-коммунальщиков

Text

17:56 Сырский раскрыл правду о боях в Курской области — эфир Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп резко высказался относительно реформы МСЭК

Text

13:59 Кремень объяснил, какие штрафы ждут нарушителей языкового закона

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

13:20 Зеленский сделал резкое заявление об ООН — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре