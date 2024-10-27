Шовковский эмоционально раскритиковал Шахтер после ничьей с Динамо

Шовковский назвал причину слабой игры Динамо в матче с Шахтером
В центральном матче 11 тура УПЛ "Динамо" разошлось миром с "Шахтером", хотя на поле царили страсти, а игроки действовали эмоционально. Ничья со счетом 1:1 больше устроила столичный коллектив.
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением о матче в интервью УПЛ ТБ.
Наставник киевской команды признал, что Максим Брагару не вошел в игру. Именно поэтому молодого полузащитника заменили в перерыве. Однако в начале второго тайма "Шахтер" повел в счете, и "Динамо" пришлось действовать по обстоятельствам.
Шовковский раскритиковал соперника
Главный тренер "Динамо" заявил, что "Шахтер" играл более агрессивно, потому что турнирная мотивация обязывала "горняков" одержать победу любой ценой. Шовковский признал, что соперник был мотивирован, а вот киевским футболистам не хватило свежести.
Футболисты "Динамо" пытались использовать фланги, тренерский штаб насытил среднюю линию. У хозяев поля были моменты, но Волошин и Ванат свои шансы не использовали. Шовковский специально выпустил на поле Караваева, поскольку знает, что Александр способен организовать гол за считанные минуты.
В "Динамо" предпочитают не смотреть в турнирную таблицу и отдельно настраиваются на каждый матч чемпионата Украины.
Напомним, Александр Караваев объяснил, как ему удалось забить гол в ворота "Шахтера".
Тем временем в украинской Премьер-лиге разгорелся скандал после того, как болельщики одного из клубов обратились к его президенту.
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