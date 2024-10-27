Шовковский эмоционально раскритиковал Шахтер после ничьей с Динамо

Александр Шовковский после матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

В центральном матче 11 тура УПЛ "Динамо" разошлось миром с "Шахтером", хотя на поле царили страсти, а игроки действовали эмоционально. Ничья со счетом 1:1 больше устроила столичный коллектив.

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился мнением о матче в интервью УПЛ ТБ.

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Наставник киевской команды признал, что Максим Брагару не вошел в игру. Именно поэтому молодого полузащитника заменили в перерыве. Однако в начале второго тайма "Шахтер" повел в счете, и "Динамо" пришлось действовать по обстоятельствам.

Александр Караваев забивает гол в ворота "горняков". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Шовковский раскритиковал соперника

Главный тренер "Динамо" заявил, что "Шахтер" играл более агрессивно, потому что турнирная мотивация обязывала "горняков" одержать победу любой ценой. Шовковский признал, что соперник был мотивирован, а вот киевским футболистам не хватило свежести.

Футболисты "Динамо" пытались использовать фланги, тренерский штаб насытил среднюю линию. У хозяев поля были моменты, но Волошин и Ванат свои шансы не использовали. Шовковский специально выпустил на поле Караваева, поскольку знает, что Александр способен организовать гол за считанные минуты.

В "Динамо" предпочитают не смотреть в турнирную таблицу и отдельно настраиваются на каждый матч чемпионата Украины.

Напомним, Александр Караваев объяснил, как ему удалось забить гол в ворота "Шахтера".

Тем временем в украинской Премьер-лиге разгорелся скандал после того, как болельщики одного из клубов обратились к его президенту.