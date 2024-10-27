Караваев честно оценил игру Динамо в матче с Шахтером

Александр Караваев после матча. Фото: скриншот YouTube

Киевское "Динамо" сумело избежать поражения в матче 11 тура УПЛ с "Шахтером" благодаря голу Александра Караваева. Ветеран забил мяч на последних секундах игры.

Караваев прокомментировал результат "бело-синих" в сложном матче в интервью УПЛ ТБ.

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"Динамо" пропустило от "Шахтера" гол в самом начале второго тайма. Однако вскоре "горняки" остались в меньшинстве, и "бело-синие" доминировали до самого финального свистка.

Александр Караваев на поле. Фото: instagram.com/karavaiev_20/

Александр Караваев спас "Динамо" от поражения вскоре после того, как появился на поле. Он замкнул передачу с левого фланга точным ударом между ног голкиперу "Шахтера".

Что Караваев сказал о матче

Ветеран "Динамо" остался недоволен тем, как сыграла команда. Защитник прямо заявил, что не узнал на поле "бело-синих". Караваев считает, что у его партнеров есть большой потенциал, который они пока не реализовали.

"Можем прибавлять с каждой игрой. Это был для нас урок. Сделаем выводы и будем прогрессировать. График матчей не должен вводить в заблуждение, ведь у "Динамо" есть по несколько футболистов на каждую позицию", — заявил Караваев.

Защитник добавил, что всегда тяжело включиться в игру после выхода на замену, однако он привык к такому. Караваев забил много голов с той точки, с которой отличился и в этом матче. Но результат поединка Александр считает неудачным для "Динамо".

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