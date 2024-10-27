Караваєв чесно оцінив гру Динамо у матчі із Шахтарем

Олександр Караваєв після матчу. Фото: скриншот YouTube

Київське "Динамо" зуміло уникнути поразки у матчі 11-го туру УПЛ із "Шахтарем" завдяки голу Олександра Караваєва. Ветеран забив м'яч на останніх секундах гри.

Караваєв прокоментував результат "біло-синіх" у складному матчі в інтерв'ю УПЛ ТБ.

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"Динамо" пропустило від "Шахтаря" гол на самому початку другого тайму. Проте невдовзі "гірники" залишилися у меншості, і "біло-сині" домінували до фінального свистка.

Олександр Караваєв на полі. Фото: instagram.com/karavaiev_20/

Олександр Караваєв врятував "Динамо" від поразки невдовзі після того, як з'явився на полі. Він замкнув передачу з лівого флангу влучним ударом між ніг голкіперу "Шахтаря".

Що Караваєв сказав про матч

Ветеран "Динамо" залишився незадоволеним тим, як зіграла команда. Захисник прямо заявив, що не впізнав на полі "біло-синіх". Караваєв вважає, що його партнери мають великий потенціал, який вони поки що не реалізували.

"Можемо додавати з кожною грою. Це був для нас урок. Зробимо висновки та прогресуватимемо. Графік матчів не повинен вводити в оману, адже "Динамо" має по кілька футболістів на кожну позицію", — заявив Караваєв.

Захисник додав, що завжди важко включитись у гру після виходу на заміну, проте він звик до такого. Караваєв забив багато голів із тієї точки, з якої відзначився і в цьому матчі. Але результат поєдинку Олександр вважає невдалим для "Динамо".

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