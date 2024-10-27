Шовковський емоційно розкритикував Шахтар після нічиєї з Динамо

Олександр Шовковський після матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

У центральному матчі 11-го туру УПЛ "Динамо" розійшлося миром із "Шахтарем", хоча на полі вирували пристрасті, а гравці діяли емоційно. Нічия з рахунком 1:1 більше влаштувала столичний колектив.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський поділився думкою про матч в інтерв'ю УПЛ ТБ.

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Наставник київської команди визнав, що Максим Брагару не увійшов у гру. Саме тому молодого півзахисника замінили у перерві. Однак на початку другого тайму "Шахтар" повів у рахунку, і "Динамо" довелося діяти за обставинами.

Олександр Караваєв забиває гол у ворота "гірників". Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Шовковський розкритикував суперника

Головний тренер "Динамо" заявив, що "Шахтар" грав агресивніше, тому що турнірна мотивація зобов'язувала "гірників" здобути перемогу за будь-яку ціну. Шовковський визнав, що суперник був мотивованим, а ось київським футболістам не вистачило свіжості.

Футболісти "Динамо" намагалися використати фланги, тренерський штаб наситив середню лінію. У господарів поля були моменти, але Волошин та Ванат своїх шансів не використали. Шовковський спеціально випустив на поле Караваєва, оскільки знає, що Олександр здатний організувати гол за лічені хвилини.

У "Динамо" вважають за краще не дивитися в турнірну таблицю та окремо налаштовуються на кожен матч чемпіонату України.

Нагадаємо, Олександр Караваєв пояснив, як йому вдалося забити гол у ворота "Шахтаря".

Тим часом в українській Прем'єр-лізі спалахнув скандал після того, як уболівальники одного з клубів звернулися до його президента.