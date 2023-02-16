Реал переміг Ельче: Бензема обійшов Рауля по голах у Ла Лізі

Французький форвард забив 230-й гол в чемпіонаті Іспанії

У матчі проти "Ельче" Карім Бензема обійшов Рауля по голах за "Реал" — попереду лише Роналду, в якого 311 голів. 35-річний француз оформив дубль у 21-му турі. Обидва м'ячі він забив із пенальті.

Водночас український воротар Андрій Лунін записав на свій рахунок черговий сухий матч, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Реал Мадрид" - "Ельче" - 4:0

Голи: Асенсіо, 8, Бензема, 31, 45+1 (обидва - з пенальті), Модріч, 80

"Реал": Лунін - Карвахаль (Чуамені, 68), Мілітао, Начо, Алаба - Вальверде (Одріосола, 68), Камавінга, Себальос (Модрич, 68) - Асенсіо (Аррібас, 81), Бензема (Маріано, 78)

"Ельче": Бадіа - Дієго Гонсалес (Лірола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян - Кармона, Гуті (Шейх, 58), Гумбау, Фідель (Моренте, 58), Клерк - Нтека (Бойє, 66), Понсе

Попередження: Маріано, 83 – Роко, 30, Гумбау, 53, Дієго Гонсалес, 72

Мадридці швидко відкрили рахунок, а до перерви зняли повністю всі питання. На 8-й хвилині відзначився Асенсіо. А в середині першого тайму гості ще й отримали пенальті за гру Роко рукою. Бензема реалізував вирок й повторив це в роздягальню.

Єдиної шанси суперника щось змінити були між другим та третім голами. Удари Дієго Гонсалеса та Кармони пройшли повз ворота Луніна. Ударів у площину його воріт в цьому матчі взагалі не було.

У другому таймі можна згадати лише гол Модріча. Легка перемога 4:0 стане розігрівом перед важкими зустрічами із "Ліверпулем" та "Барселоною".

У перенесеному матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв на "Емірейтс" "Манчестер Сіті" . Ці команди претендують на чемпіонський титул, і останніми тижнями "міщани" почали наздоганяти "канонірів".