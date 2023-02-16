Реал победил Эльче: Бензема обошел Рауля по голам в Ла Лиге

Французский форвард забил 230-й гол в чемпионате Испании

В матче против "Эльче" Карим Бензема обошел Рауля по голам за "Реал" – впереди только Роналду, у которого 311 голов. 35-летний француз оформил дубль в 21 туре. Оба мяча он забил с пенальти.

В то же время украинский вратарь Андрей Лунин записал на свой счет очередной сухой матч, сообщает портал Новини.LIVE .

"Реал Мадрид" – "Эльче" – 4:0

Голы: Асенсио, 8, Бензема, 31, 45+1 (оба – с пенальти), Модрич, 80

"Реал": Лунин - Карвахаль (Чуамэни, 68), Милитао, Начо, Алаба - Вальверде (Одриосола, 68), Камавинга, Себальос (Модрич, 68) - Асенсио (Арибас, 81), Бензема (Мариано, 7)

"Эльче": Бадиа – Диего Гонсалес (Лирола, 73), Роко (Верду, 57), Магальян – Кармона, Гути (Шейх, 58), Гумбау, Фидель (Моренте, 58), Клерк – Нтека (Бойе, 66), Понсе

Предупреждения: Мариано, 83 – Роко, 30, Гумбау, 53, Диего Гонсалес, 72

Мадридцы быстро открыли счет, а до перерыва сняли все вопросы. На 8-й минуте отличился Асенсио. А в середине первого тайма гости еще и получили пенальти за игру Роко рукой. Бензема реализовал приговор и повторил это в раздевалку.

Единственные шансы соперника что-то изменить были между вторым и третьим голами. Удары Диего Гонсалеса и Кармоны прошли мимо ворот Лунина. Ударов в створ его ворот в этом матче вообще не было.

Во втором тайме можно упомянуть лишь гол Модрича. Легкая победа 4:0 станет разогревом перед тяжелыми встречами с "Ливерпулем" и "Барселоной".

В перенесенном матче 12 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял на "Эмирейтс" "Манчестер Сити" . Эти команды претендуют на чемпионский титул, и в последние недели "мещане" начали догонять "канониров".