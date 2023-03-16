"Реал" та "Наполі" пройшли в 1/4 ЛЧ, Бензема встановив рекорд

"Ліверпуль" та "Айнтрахт" вилетіли з Ліги чемпіонів на ранній стадії плей-офф

Відбулися останні матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів. Несподіванок не сталося. "Реал" обіграв удома "Ліверпуль", а "Наполі" розгромив "Айнтрахт".

Цього ігрового вечора було зафіксовано нові індивідуальні рекорди, повідомляють Новини.LIVE.

Клас "Реала"

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп випустив на поєдинок у відповідь з "Реалом" майже всіх гравців групи атаки, за винятком Роберто Фірміно. Англійці бадьоро почали поєдинок у відповідь, і Нуньєс міг забити вже в дебюті зустрічі.

Але "Реал" все одно виявився сильнішим. Хазяї поля створили багато моментів біля воріт Алісона, Камавінга навіть потрапив у каркас. На 79-й хвилині Вінісіус асистував Бензема, який записав на свій рахунок єдиний гол у матчі. Карім забив більше голів "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів, ніж будь-який інший гравець в історії турніру - 7.

"Реал" — "Ліверпуль" — 1:0 (0:0)

Гол: Бензема, 79

Перший матч — 5:2

Легкість "Наполі"

У другому поєдинку вечора "Наполі" прийняв "Айнтрахт". Ще перед стартом зустрічі вболівальники італійської команди зробили все, щоб цього вечора ніхто не думав про футбол. Фани "Наполі" напали на гостей із Німеччини та поліцію, яка їх охороняла. В результаті як мінімум два вболівальники "Айнтрахту" отримали ножові поранення, було спалено кілька автомобілів.

А "Наполі" без проблем розібрався із "Айнтрахтом". Віктор Осімхен забив по голу наприкінці першого та на початку другого таймів, Зеліньскі додав точний удар з пенальті.

"Наполі" — "Айнтрахт" — 3:0 (1:0)

Голи: Осімхен, 45+2, 53; Зеліньські, 64 (з пенальті)

Перший матч — 2:0

Учасниками чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2022/2023 стали:

"Баварія";

"Бенфіка";

"Інтер";

"Манчестер сіті";

"Мілан";

"Наполі";

"Реал";

"Челсі".

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