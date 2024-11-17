Ребров розкритикував гравців після нічиєї України з Грузією

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України у п’ятому турі групового етапу Ліги Націй зіграла в нічию з Грузією (1:1). Українці більшу частину гри вели з рахунком 1:0.

Після гри головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі MEGOGO назвав винних в нічії.

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За словами тренера, важко назвати головну проблему в матчі, оскільки на гравців сильно вплинуло психологічне навантаження.

Тренер вважає, що після того, як команда повела в рахунку, футболісти, ймовірно, зосередилися на збереженні результату, бо він був надзвичайно важливим.

При цьому тренер підкреслив, що у збірної Грузії була значна підтримка вболівальників, що також суттєво вплинуло на гру.

"В нас був шанс виграти гру, але з таким браком дуже важко вигравати матчі. В мене немає питань до віддачі гравців, але те, скільки ми втрачали м’ячів, скільки ми не завершували атак… З такою командою та за такої підтримки дуже важко вигравати", — сказав Ребров.

Зазначимо, що збірна України продовжує займати останнє місце в групі.

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