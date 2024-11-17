Ребров раскритиковал игроков после ничьей Украины с Грузией

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины в пятом туре группового этапа Лиги Наций сыграла вничью с Грузией (1:1). Украинцы большую часть игры вели со счетом 1:0.

После игры главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире MEGOGO назвал виновных в ничьей.

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По словам тренера, тяжело назвать главную проблему в матче, поскольку на игроков сильно повлияла психологическая нагрузка.

Тренер считает, что после того, как команда повела в счете, футболисты, вероятно, сосредоточились на сохранении результата, потому что он был очень важным.

При этом тренер подчеркнул, что у сборной Грузии была значительная поддержка болельщиков, что также существенно повлияло на игру.

"У нас был шанс выиграть игру, но с таким браком очень тяжело выигрывать матчи. У меня нет вопросов к отдаче игроков, но то, сколько мы теряли мячей, сколько мы не завершали атак… С такой командой и при такой поддержке очень тяжело выигрывать", — сказал Ребров.

Отметим, что сборная Украины продолжает занимать последнее место в группе.

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