Ребров розповів правду про травму Ярмоленка
Головний тренер клубу "Аль-Айн" їхній ОАЕ Сергій Ребров анонсував швидке повернення на поле півзахисника Андрія Ярмоленка.
Ребров розраховує на ветерана у найближчих матчах, повідомляє офіційний сайт "Аль-Айна".
-
Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка
-
Португалія погодилась допомагати в експорті української продукції: деталі
-
Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі після операції на вулицю вже не повернеться
-
Скільки нової техніки рф знищили українські військові: відповідь ЗСУ
-
Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона
-
Німеччині доведеться краще працювати над припиненням "нелегальної міграції", — Шольц
-
Мінфін розповів, скільки грошей пішло на соцвиплати у 2023-му
-
Кличко, Подкопаєва та Верняєв звернулися до мера Парижа через росіян на Олімпіаді-2024
-
Наслідна принцеса Іспанії 17-річна Леонор пройде військову підготовку
-
Польща і Словаччина створюють нову коаліцію на підтримку України: деталі
Незабаром мине місяць з моменту травми Андрія Ярмоленка. Досвідчений футболіст отримав пошкодження ще 25 лютого. Він вже майже завершив відновлювальні процедури й незабаром повернеться до складу "Аль-Айна".
"Андрій Ярмоленко не зможе зіграти 17 березня проти "Аль-Насра". Але його вихід на поле відбудеться вже скоро. Йому необхідно трохи понад тиждень для того, щоб набрати форму. Думаю, до міжнародної паузи на матчі збірних Ярмоленка вже буде гаразд", — розповів Сергій Ребров.
Не тільки Ребров чекає Ярмоленка
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань викликав Андрія Ярмоленка на товариський поєдинок з Англією. Матч відбудеться у Лондоні 26 березня. Ярмоленко залишається капітаном "синьо-жовтих" і новий тренер розраховує на досвідченого футболіста.
Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.
А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.